Faber: gemiste kans dat Schoof kritiek op Europees hof niet steunt

Nederland heeft een Europese brief met kritiek op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) niet ondertekend. Asielminister Marjolein Faber (PVV) drong er bij premier Dick Schoof op aan om ook namens Nederland te tekenen, maar kreeg daarvoor geen steun binnen het kabinet. In de brief pleiten negen landen voor meer ruimte om “criminele buitenlanders” uit te zetten, bijvoorbeeld bij ernstige gewelds- of drugsdelicten.

De minister vindt dat het Hof zich soepeler zou moeten opstellen. “Er is al jaren een verschuiving gaande van democratie naar mensenrechten,” aldus Faber. De minister wilde niet toelichten welke tegenstelling zij ziet tussen democratie en mensenrechten.

Faber noemt het besluit een "gemiste kans" en zegt dat ze de discussie nu zelf wil aanzwengelen in Brussel. Volgens RTL hebben bewindspersonen van NSC premier Schoof geadviseerd de brief niet te ondertekenen, wat tot discussie leidde binnen het kabinet.

