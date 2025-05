Zutphense politici bedreigd om azc-plannen: 'Verrot gescholden in supermarkt'

Zutphense politici en ambtenaren zijn bedreigd sinds de gemeente een week geleden plannen deelde voor een centrum voor asielzoekers. Via de mail kregen betrokkenen bedreigingen toegestuurd en ook in privéomstandigheden werden ze "op agressieve wijze" aangesproken, vertelt een gemeentewoordvoerder.

De Amersfoortse wethouder Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) wordt al een jaar lang online bedreigd en heeft besloten de berichten eenmalig openbaar te maken. Volgens hem zijn de bedreigingen slechts het topje van de ijsberg, vertelt hij in de video boven dit artikel.

Een lokale politicus zou "in de supermarkt tussen de groenten verrot gescholden zijn", een ander die "op het voetbalveld stond met zijn dochtertje kreeg dreigementen naar zich geslingerd", vertelt de woordvoerder.

Via mail komen naast de dreigementen ook steunbetuigingen binnen voor de plannen, "alleen die laatste mensen durven zich niet meer openlijk uit te spreken". De gemeente ziet dat voorstanders onder sociale mediaberichten "de volle laag krijgen". Dat "vóór zijn niet lijkt te mogen", noemt de gemeente "schokkend".

Niet hoe democratie werkt

Er is nog geen aangifte gedaan. "Als er concrete gevallen zijn waarvoor aangifte gedaan kan worden, dan doen we dat. Want dit mogen we niet tolereren, dat is niet hoe de democratie werkt." Bovendien gaat het om de veiligheid van ambtenaren en raadsleden. Die "moeten fatsoenlijk hun werk kunnen uitvoeren".

Het college is van plan in 2028 een centrum te hebben waar 250 asielzoekers maximaal zes weken kunnen verblijven in het begin van hun asieltraject. Het college en raadsleden hebben hierover "veel gesprekken gevoerd op straat, in de buurt en op het stadhuis" en dat verliep "bijna altijd respectvol en met wederzijds begrip", aldus de gemeente.

Maar emoties leiden soms ook "tot gedrag dat verbaal of fysiek de grens overgaat". De gemeente benadrukt dat "verschil van mening mag, en dat mag ook stevig", maar alle vormen van agressie of intimidatie maken "het gesprek onmogelijk".

ANP