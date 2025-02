Bedreigde wethouder maakt bedreigingen openbaar

De Amersfoortse wethouder Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) wordt al een jaar lang online bedreigd en heeft besloten de berichten eenmalig openbaar te maken. Volgens hem zijn de bedreigingen slechts het topje van de ijsberg. "De toonzetting is ontzettend veranderd. Het is niet normaal hoe er gesproken wordt richting bestuurders," zegt hij.

Van Lammeren is al sinds 2010 actief in de politiek en ziet een duidelijke verharding in de manier waarop politici, gemeenteraadsleden en ambtenaren worden bejegend. Hij merkt dat ambtenaren zelfs weigeren om naar inspraakavonden te gaan vanwege de agressieve toon. "We zijn moreel door een bodem gezakt. Het lijkt alsof we woorden als ‘idioot’ en ‘fuck off’ normaal zijn gaan vinden."

Door de bedreigingen openbaar te maken, wil hij de discussie op gang houden. "Ik wil die verharding in de maatschappij aankaarten. Het kan niet dat we dat normaal zijn gaan vinden." Van Lammeren benadrukt dat hij openstaat voor debat, maar dat er een grens moet zijn. "Je kan het met me oneens zijn, maar die scheldkanonnades naar mij en ambtenaren, die intimidatie – daar moet een gesprek over gevoerd worden."

De Wethoudersvereniging bevestigt dat agressie tegen bestuurders toeneemt en dat veel slachtoffers geen melding maken. Directeur Jeroen van Gool benadrukt dat zulke bedreigingen grote gevolgen hebben en dat het belangrijk is om grenzen te trekken.

Van Lammeren stuurt alle bedreigingen door naar de politie en roept op tot actie. Onderzoek toont aan dat bijna de helft van de politieke bestuurders in Nederland te maken krijgt met agressie. Vooral vrouwen zijn vaak doelwit van ernstige bedreigingen. Volgens de wethouder is het tijd om de grens te trekken: intimidatie en haat mogen niet de norm worden.