Premier Schoof gaat in 'afwachtmodus', en wacht asiel-initiatieven van Wilders verder af

Een dag na de presentatie van de nieuwe asielplannen van PVV-leider Geert Wilders zegt premier Dick Schoof dat hij gaat afwachten. Schoof zei "de initiatieven over de verdere uitwerking" van de asielplannen van coalitiepartner PVV af te wachten in een korte reactie op de eisen.

De leider van de grootste regeringspartij dreigt met de val van het kabinet als er niet snel extra maatregelen worden genomen.

Volgens de partijloze minister-president werkt het kabinet intussen "keihard" door om de twee asielwetten van minister Marjolein Faber die in de Tweede Kamer liggen goedgekeurd te krijgen. "Ik denk dat het belangrijk is dat mevrouw Faber nu de wetten die in de Kamer liggen met snelheid doorzet." De leiders van de vier coalitiepartijen gaan volgende week praten over de plannen van Wilders.

ANP