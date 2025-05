Dit zijn de tien voorstellen uit het nieuwe asielpakket van Wilders

PVV-leider Geert Wilders kwam maandagmiddag met een pakket met tien voorstellen voor een strenger asielbeleid naar buiten. In dit artikel staan alle voorstellen op een rij.

"Mijn partij heeft zich het afgelopen jaar heel redelijk en heel geduldig getoond", zei Wilders tijdens een persconferentie. "Ons geduld is nu op." Het plan, getiteld 'De grens is bereikt', bevat onder meer een onmiddellijke asielstop, het inzetten van het leger voor grensbewaking en het terugsturen van Syriërs met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Asielstop

PVV wil "de grenzen dicht voor asielzoekers" en eist dat het kabinet waarvan de partij deel uitmaakt dit "hooguit binnen een paar weken" regelt. "Anders zijn we weg", dreigde hij. Voor de asielstop wil hij EU-regels tijdelijk buiten werking stellen.

Grensbewaking

De PVV-leider pleit voor versterkte grensbewaking met inzet van het leger om de grenzen beter te controleren.

Syriërs terug naar Syrië

Een ander voorstel is dat alle Syriërs met een tijdelijke verblijfsvergunning terug moeten naar de veilige gebieden in Syrië. Het zou gaan om 60.000 mensen.

Geen nieuwe azc's meer in Nederland

Er mogen als het aan de PVV ligt ook geen nieuwe asielzoekerscentra meer worden geopend in Nederland. Maar volgens de PVV-leider is het wel belangrijk dat de eerste maatregelen worden uitgevoerd zodat dit ook echt daadwerkelijk mogelijk is.

Ruimte maken

Naast dat er geen nieuwe azc's meer mogen bijkomen van de PVV-leider, moet ook een aantal azc's worden gesloten, en moeten statushouders uit asielzoekerscentra worden gezet om ruimte te maken. Mensen met een verblijfsvergunning moeten na 14 weken uit de asielzoekerscentra worden gezet, aldus Wilders. Zij moeten dan zelf een woonplek of verblijfplek vinden, eventueel bij landgenoten.

"We laten dit eerst gelden voor de bijna 10.000 eenpersoonshuishoudens en nog niet voor gezinnen."

Stop op de gezinshereniging

De gezinshereniging moet volgens Wilders tijdelijk volledig worden stopgezet. Mensen die in Nederland mogen blijven, mogen dan geen gezinsleden meer laten overkomen.

Mensen met dubbele nationaliteit kunnen uitzetten

Wilders wil mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap kunnen ontnemen na een gewelds- of zedenmisdrijf. Daarna moeten die mensen worden uitgezet. Om dit mogelijk te maken moet Nederland uit het Europees verdrag over nationaliteit stappen. Volgens de PVV-fractievoorzitter is dit "op korte termijn" te realiseren, "dat hebben we uitgezocht". Hij wil een "zerotolerancebeleid".

Mensen uit meerdere landen, zoals Marokko, Iran en Griekenland, kunnen geen afstand doen van hun nationaliteit. Mensen met Marokkaanse ouders krijgen daarnaast automatisch de Marokkaanse nationaliteit, ook als ze in Nederland zijn geboren en daar hun hele leven wonen. Datzelfde geldt voor Grieken.

Wilders stelde voor zowel asielzoekers als mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning dezelfde maatregel voor. "Wij willen het 'one strike you're out'-principe voor criminele vreemdelingen hanteren."

Veroordeling? Land uit

Als een vreemdeling is veroordeeld voor een crimineel feit verliest hij of zij de verblijfsstatus en moet deze persoon het land verlaten.

Ingrijpen politie bij demonstraties

Een ander voorstel van de PVV-leider is dat de politie sneller moet kunnen ingrijpen bij ordeverstoringen en demonstraties. De politie moet wat Wilders betreft "eerder en vaker" de mogelijkheid krijgen om desnoods "geweld toe te passen" bij demonstraties. Hij noemde pro-Palestijnse protesten in Amsterdam als voorbeeld, maar ook de rellen in Scheveningen op 1 mei.

Ook burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht moest het ontgelden omdat zij onlangs in een brief aan de gemeenteraad kritiek uitte op het optreden van de ME bij de bezetting van een universiteitsgebouw.

De politie moet zijn werk kunnen doen, meent Wilders. Burgemeesters die dat niet toestaan, moeten "daarvoor hun biezen pakken".

Spreidingswet en ander voorstel

Ook moet er snel worden ingegrepen bij twee nieuwe wetten, zegt Wilders. Zo moet de spreidingswet nog voor de zomer naar de Raad van State, volgens de PVV-leider, en ook het wetsvoorstel dat voorrang voor statushouders bij sociale huur gaat verbieden moet voor de zomer worden opgepakt.

Deel niet nieuw

Een deel van de voorstellen stond ook in het partijprogramma, zoals het terugsturen van Syrische asielzoekers en het uitzetten van vreemdelingen en Nederlanders met een dubbele nationaliteit die een misdaad begaan.

Hart van Nederland/ANP