PVV-leider Wilders trekt bewindslieden terug uit kabinet

De bewindspersonen van de PVV worden door PVV-leider Geert Wilders teruggetrokken uit het kabinet. Dat heeft hij aan premier Dick Schoof laten weten, zei Wilders. "En dat wij hier geen verantwoordelijkheid meer voor kunnen dragen."

Wilders kon naar eigen zeggen niets anders doen dan zijn steun aan het kabinet intrekken. Hij zou zijn voormalige coalitiegenoten hebben gevraagd te tekenen voor het merendeel van de tien asielvoorstellen die hij vorige week presenteerde. "Dat hebben ze niet gedaan. Ze zeggen: dien het maar in, of misschien kunnen we een motie indienen om het te onderzoeken, of vraag je minister maar om iets te maken. Dat is natuurlijk geen garantie dat iets door de ministerraad of door de Tweede Kamer komt."

"Ik heb getekend voor het strengste asielbeleid, niet voor de ondergang van Nederland", aldus de PVV-leider. "Onze verantwoordelijkheid voor dit kabinet houdt dan ook op dit moment op."

Dit zijn de reacties op de val van het kabinet:

ANP