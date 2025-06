Persconferentie Schoof na ministerraad over val kabinet

De extra ministerraad is voorbij. In deze livestream zag je een persconferentie van premier Dick Schoof bij het Catshuis. De persconferentie is inmiddels voorbij.

In dit artikel lees je wat bekend is geworden.

Het extra overleg is ingelast omdat de PVV zich heeft teruggetrokken uit de coalitie. PVV-leider Geert Wilders wil dat zijn bewindspersonen direct vertrekken uit het kabinet, dat demissionair zal doorgaan de komende tijd.