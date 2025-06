Vanavond extra Vandaag Inside met Johan en Wilfred vanwege kabinetsval

Dinsdagavond zal er een extra uitzending van Vandaag Inside te zien zijn vanwege de val van kabinet Schoof-I. Presentatoren Johan Derksen en Wilfred Genee zullen hun kijk op de val van het kabinet geven, tussen 20.30 uur en 22.30 uur op SBS6.

De uitzendingen van Jelies & Gnodde: Grote Gezinnen Emigreren en De Oranjezomer komen te vervallen.

René van der Gijp is niet aanwezig bij de uitzending omdat hij op vakantie is.

De hele avond op SBS6 zal in het teken staan van de kabinetsval. Om 18.05 uur worden in Nieuws van de Dag alle politieke reacties besproken met bekende opiniemakers en om 22.30 uur wordt ook in Hart van Nederland uitgebreid stilgestaan bij de politieke ontwikkelingen. Ook online is het laatste nieuws over de val van het kabinet de hele dag live bij Hart van Nederland te volgen.

Vorige week eindigde het seizoen van Vandaag Inside. Het programma zou eigenlijk pas na de zomer terugkeren.