Wat nu na de val? Politicoloog ziet nog hoop voor coalitie: 'Kan gelijmd worden'

Na de val van het kabinet is het nu aan de coalitiepartijen om te bepalen hoe het verdergaat. Politicoloog Simon Otjes zegt tegen Hart van Nederland dat het mogelijk is dat de coalitie in de huidige vorm doorgaat. "Er wordt eerst gekeken of deze coalitie zo kan blijven bestaan en als het ware gelijmd kan worden. Die mogelijkheid is er nog altijd."

Als de partijen besluiten dat de samenwerking definitief voorbij is, volgen er nieuwe verkiezingen. "In Nederland duurt dat vrij lang. Dat betekent dat die verkiezingen pas na de zomer gehouden zouden worden, bijvoorbeeld in september of oktober."

In de video bovenaan dit artikel zie je de eerste reacties op de val van het kabinet.

Wetten in de koelkast

Tot die tijd blijft het kabinet demissionair aan. Wat de precieze samenstelling daarvan wordt, hangt af van de keuzes van de partijen, aldus Otjes. "De PVV zou zich bijvoorbeeld volledig kunnen terugtrekken en ministers kunnen terughalen." Wilders heeft inmiddels zijn ministers al teruggetrokken. "Maar ze zouden er ook voor kunnen kiezen om in het demissionaire kabinet te blijven zitten tot aan de verkiezingen."

Volgens Otjes is het belangrijkste gevolg van de huidige situatie dat ingrijpende wetgeving voorlopig stil komt te liggen. "Wetten die van groot belang zijn, worden nu in de koelkast gezet. Denk aan het intrekken van de spreidingswet of grote stappen op het gebied van stikstof. Pas na de formatie wordt daar weer opnieuw naar gekeken."