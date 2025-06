Nederlandse kapitein activistenschip vrijdagochtend uitgezet

De Nederlander Mark van Rennes, kapitein van het schip Madleen, is samen met vijf andere activisten onderweg naar een vliegveld in Israël. Hij vliegt volgens planning vrijdagochtend vanuit Israël naar Schiphol. De Israëlische ambassade laat dat desgevraagd weten.

In de nacht van zondag op maandag werd het schip op zee onderschept door Israël. De bemanning, waaronder kapitein Mark van Rennes en de Zweedse activist Greta Thunberg, wilde voedsel naar Gaza brengen.

Woensdag werden de deelnemers van de March to Gaza uitgezwaaid op Schiphol, zie in de video hierboven.

Franse activisten blijven vastzitten

De mensenrechtenorganisatie Adalah staat de meeste opvarenden van het activistenschip bij dat hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De Israëlische autoriteiten brachten de groep naar Israël en willen ze uitzetten.

Volgens Adalah blijven twee Franse activisten nog vastzitten in een gevangenis in Israël. De verwachting is dat zij vrijdag worden gedeporteerd. De advocaten pleiten ervoor alle acht direct vrij te laten zodat ze veilig kunnen terugkeren naar hun eigen land. Naast Van Rennes en vier Fransen gaat het nog om mensen uit Turkije, Duitsland en Brazilië.

De organisatie noemt het vasthouden van de activisten en de gedwongen uitzetting onrechtmatig. Ze maken deel uit van "Israëls voortdurende schendingen van het internationaal recht".

Zeeblokkade en rood reisadvies

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) zegt de zorgen over de humanitaire situatie in Gaza te begrijpen, maar is tegelijkertijd kritisch over de aanpak van de activisten. "Er geldt een zeeblokkade, dat wisten de opvarenden van het schip natuurlijk ook. Er geldt ook een rood reisadvies", aldus de demissionair bewindsman.

De minister spreekt geen oordeel uit over de manier waarop Israël is omgegaan met de activisten. Veldkamp zegt dat aan de kapitein consulaire bijstand is verleend nadat hij hierom had gevraagd.

