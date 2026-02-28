Olieprijzen stijgen door onrust Midden-Oosten: wat betekent dat voor benzine?

Door de onrust in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen al geruime tijd. De recente aanval op Iran kan die stijging verder aanjagen. De brandstofprijzen zijn deze week al opgelopen naar het hoogste niveau in 2,5 jaar: aan de pomp betalen automobilisten momenteel gemiddeld 2,285 euro per liter.

Iran ligt aan de strategisch belangrijke Straat van Hormuz. Dagelijks wordt daar ongeveer 20 miljoen vaten olie vervoerd. Als het conflict leidt tot verstoring van de doorvaart, kan dat grote gevolgen hebben voor de wereldwijde oliehandel. Olieproducenten buiten de Golfregio zouden daar mogelijk van kunnen profiteren.

Stijgende prijzen

Hart van Nederland sprak automobilisten bij een tankstation over de stijgende prijzen. "Ik denk wel dat de prijzen binnenkort nog verder gaan stijgen", zegt een van hen. Een ander reageert: "Ik neem de prijs wel op de koop toe. Ik denk dat het een goede zaak is wat Trump in Iran heeft gedaan."

Eerder bleek uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel dat Nederlanders verdeeld zijn over de acties in het Midden-Oosten.

Volgens kenners is de kans groot dat de brandstofprijzen na het weekend verder oplopen. In de video bovenaan dit artikel wordt daar uitgebreider op ingegaan.