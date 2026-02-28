Volg Hart van Nederland
'Hoogste leider Khamenei van Iran dood aangetroffen'

Midden-Oosten

Vandaag, 21:02

Link gekopieerd

Een hoge Israëlische functionaris zegt dat de Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei is overleden en dat zijn lichaam is gevonden. Dat meldt persbureau Reuters. Iran heeft het bericht vooralsnog niet bevestigd.

Ook verschillende Israëlische media berichten dat Khamenei zou zijn omgekomen. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde eerder dat er volgens hem 'veel aanwijzingen' zijn dat de Iraanse leider niet meer in leven is.

"Er zijn veel tekenen dat deze tiran dood is. Vanmorgen hebben we hoge functionarissen in het regime van de ayatollahs uitgeschakeld, commandanten van de Revolutionaire Garde en belangrijke figuren in het nucleaire programma. En we zullen doorgaan", aldus Netanyahu.

Hoogste politieke en religieuze leider

Ayatollah Khamenei (86) staat sinds 1989 aan het hoofd van Iran. Hij volgde destijds ayatollah Ruhollah Khomeini op en geldt als de hoogste politieke en religieuze leider van het land.

Hart van Nederland sprak eerder met Soli, die familie in Iran niet kan bereiken. Bekijk bovenstaande video voor het interview.

Door Redactie Hart van Nederland

