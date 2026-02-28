KLM schrapt opnieuw vluchten door spanningen Midden-Oosten

KLM vliegt ook zondag niet van Dubai naar Nederland vanwege de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij. De vlucht werd zaterdag al geannuleerd na de aanvallen op Iran.

Passagiers krijgen voor de nacht van zaterdag op zondag een hotelovernachting aangeboden, evenals voor zondag op maandag. Wanneer zij alsnog naar Nederland kunnen vliegen, is nog niet bekend. "We blijven de situatie monitoren", laat een woordvoerster weten.

KLM mijdt luchtruim

Ook een vlucht van Amsterdam naar Riyad en Dammam die voor zondag gepland stond, gaat niet door. Passagiers zijn hierover geïnformeerd en kunnen zodra dat mogelijk is worden omgeboekt naar een andere vlucht.

Voor zondagavond staat nog een vlucht van Nederland naar Dubai gepland. Of die doorgaat, wordt later besloten.

KLM mijdt momenteel het luchtruim van Iran, Irak en Israël en vliegt ook niet over meerdere landen in de Golfregio.