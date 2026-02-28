KLM schrapt meerdere vluchten door onrust Midden-Oosten

KLM annuleert zaterdag meerdere vluchten vanwege de aanvallen op Iran en de onzekere situatie in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij mijdt uit voorzorg het luchtruim van Iran, Irak, Israël en verschillende landen rond de Perzische Golf. Daardoor gaan vluchten naar Tel Aviv, Dubai, Riyad en Dammam niet door. Luchthavens in de regio houden uit voorzorg alle vliegtuigen aan de grond.

Volgens KLM is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de vluchten van zondag. De situatie is onzeker en wordt nauwlettend in de gaten gehouden, laat de maatschappij zaterdagmiddag weten.

Vluchten naar Tel Aviv al eerder stilgelegd

Eerder op de dag werd al bekend dat de zaterdagochtendvlucht naar Tel Aviv niet doorging. Die beslissing werd genomen uit veiligheidsoverwegingen. Het zou voorlopig de laatste geplande vlucht naar de Israëlische stad zijn.

Na zaterdag zou KLM sowieso stoppen met vliegen op Tel Aviv. Dat besluit stond los van specifieke veiligheidsdreiging. Volgens de maatschappij was het "commercieel en operationeel niet haalbaar" om de route langer uit te voeren.

Wat betekent dit voor passagiers?

Reizigers van wie de vlucht is geannuleerd, zijn inmiddels geïnformeerd. "Zodra het kan, worden passagiers omgeboekt", meldt KLM. Wie ervoor kiest om niet meer te reizen, kan volgens de luchtvaartmaatschappij een voucher of volledige terugbetaling aanvragen.

De komende dagen blijft onzeker hoe het vluchtschema eruitziet. KLM bekijkt per dag wat mogelijk en verantwoord is.