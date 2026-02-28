Premier Jetten roept op tot terughoudendheid na aanval in Iran

Verschillende Nederlandse politici en organisaties hebben gereageerd op de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran. Premier Rob Jetten en defensie-minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius roepen alle betrokken partijen op tot terughoudendheid en hoopt dat verdere escalatie kan worden voorkomen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagochtend al aangaf.

Het is een "bruut regime" dat aan de macht is in Iran, vindt Jetten. Hij denkt niet dat deze aanvallen zomaar een einde maken aan het bewind, dat recent bij betogingen nog duizenden mensen doodde.

In navolging van het bericht van Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken, laat Yeşilgöz weten dat Defensie de situatie in het Midden-Oosten op de voet volgt. "Veiligheid van ons personeel in de regio heeft de hoogste prioriteit."

Veel partijen in de Tweede Kamer vinden de aanval niet als een verrassing komen. De SP en Denk willen als een van de weinige partijen in de kamer dat het kabinet de aanval veroordeelt, omdat zij het zien als een aanval op het internationaal recht. "Netanyahu en Trump storten het Midden-Oosten opnieuw in oorlog, terwijl onderhandelingen plaatsvonden", zegt Stephan Van Baarle van DENK.

Gemengde gevoelens

Het Persian Dutch Network, dat goed contact heeft met Iraniërs in Nederland, laat weten dat de aanval op Iran bij veel mensen gemengde gevoelens oproept. "Sommige mensen zien dit als een manier om het land te bevrijden, andere mensen vinden dat Iran de problemen van binnenuit moet oplossen en dat er geen buitenlandse bemoeienis moet zijn."

Het is een complexe situatie, omdat mensen bezorgd zijn over de chaos die kan volgen op de aanvallen. Comité Iran Vrij noemt de aanval onvermijdelijk, juist omdat Trump eerder had aangegeven de mensen in Iran te willen helpen.

Onaanvaardbaar

De Nieuwe Vredesbeweging noemt de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran "onaanvaardbaar". Volgens het platform, met onder meer Stop Wapenhandel, Kerk en Vrede en XR Justice Now!, zijn de acties een schending van het internationaal recht en een gevaar voor de veiligheid in het Midden-Oosten en daarbuiten.

De beweging roept de Nederlandse regering op afstand te nemen en geen enkele vorm van steun te verlenen. Hoewel Iran volgens het platform een dictatoriaal land is waar mensenrechten worden geschonden, moet verandering van binnenuit komen. Militair ingrijpen, zoals in Irak en Libië, leidt volgens hen tot chaos en verwoesting.

Kernwapens

De reden voor de aanval is volgens Trump dat Iran bezig was met het ontwikkelen van kernwapens en dat de VS dat niet konden toestaan. Het doel van de operatie is volgens hem 'om het Amerikaanse volk te beschermen tegen opkomende dreigingen van het Iraanse regime, een wrede groep van harde, vreselijke mensen'. Ook zegt hij dat het Iraanse raketprogramma "met de grond gelijk" zal worden gemaakt.

De VS en Israël voerden vorige zomer ook al aanvallen uit op Iran om te voorkomen dat het land een kernwapen zou ontwikkelen. De afgelopen maanden werd nog onderhandeld om een nieuwe aanval te voorkomen. "We hebben het geprobeerd, ze wilden een deal sluiten, toen weer niet, toen weer wel, ze wisten niet wat er gebeurde", aldus Trump.