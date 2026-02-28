Nederlanders verdeeld over aanvallen op Iran, wel vrees voor verdere escalatie

Panel
Vandaag, 19:37
De aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran verdelen Nederland, maar de zorgen overheersen. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim 3.000 leden van het Hart van Nederland Panel. 35 procent zegt de aanvallen te steunen, 45 procent is tegen. Een grote groep, 20 procent, heeft geen mening over de situatie.
Hart van Nederland sprak onder meer met Soli, die familie in Iran niet kan bereiken. Bekijk bovenstaande video voor het interview.
Opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen. Onder mannen steunt bijna de helft (48 procent) de aanvallen, tegenover 37 procent die tegen is. Bij vrouwen is het beeld precies andersom: slechts 21 procent is voor, 53 procent is tegen.
Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!
Van de mensen die de aanvallen steunen, doet de helft (50 procent) dat vooral omdat zij de Iraanse regering gevaarlijk vinden voor de eigen bevolking. Daarentegen noemt 23 procent als belangrijkste reden dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen, en 9 procent steunt de aanvallen vooral om de militaire en raketcapaciteit van Iran en bondgenoten in de regio in te dammen.
Tegelijkertijd is het vertrouwen in het beoogde effect laag. Slechts 21 procent denkt dat de aanvallen daadwerkelijk zullen leiden tot de door de Verenigde Staten gewenste regimeverandering in Iran. Bijna de helft gelooft daar niet in.
Alle uitslagen van het Hart van Nederland Panel als eerste zien en meebepalen wat we onderzoeken? Volg ons dan op WhatsApp, via deze link.
De onrust over de crisis is breed voelbaar. 72 procent van de Nederlanders zegt zich zorgen te maken over de escalatie door de aanvallen. 66 procent vreest dat de aanvallen uiteindelijk tot een oorlog zullen leiden.
Toch vreest slechts een beperkte groep dat Nederland zelf direct wordt meegesleurd in het conflict. 16 procent denkt dat ons land er in directe zin bij betrokken raakt. De meeste mensen verwachten dus wel verdere escalatie, maar geen onmiddellijke Nederlandse deelname.
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.