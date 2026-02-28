Nederlanders verdeeld over aanvallen op Iran, wel vrees voor verdere escalatie

De aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran verdelen Nederland, maar de zorgen overheersen. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim 3.000 leden van het Hart van Nederland Panel. 35 procent zegt de aanvallen te steunen, 45 procent is tegen. Een grote groep, 20 procent, heeft geen mening over de situatie.

Hart van Nederland sprak onder meer met Soli, die familie in Iran niet kan bereiken. Bekijk bovenstaande video voor het interview.

Opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen. Onder mannen steunt bijna de helft (48 procent) de aanvallen, tegenover 37 procent die tegen is. Bij vrouwen is het beeld precies andersom: slechts 21 procent is voor, 53 procent is tegen.

Waarom steunen mensen de aanvallen?

Van de mensen die de aanvallen steunen, doet de helft (50 procent) dat vooral omdat zij de Iraanse regering gevaarlijk vinden voor de eigen bevolking. Daarentegen noemt 23 procent als belangrijkste reden dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen, en 9 procent steunt de aanvallen vooral om de militaire en raketcapaciteit van Iran en bondgenoten in de regio in te dammen.

Tegelijkertijd is het vertrouwen in het beoogde effect laag. Slechts 21 procent denkt dat de aanvallen daadwerkelijk zullen leiden tot de door de Verenigde Staten gewenste regimeverandering in Iran. Bijna de helft gelooft daar niet in.

Angst voor oorlog

De onrust over de crisis is breed voelbaar. 72 procent van de Nederlanders zegt zich zorgen te maken over de escalatie door de aanvallen. 66 procent vreest dat de aanvallen uiteindelijk tot een oorlog zullen leiden.

Toch vreest slechts een beperkte groep dat Nederland zelf direct wordt meegesleurd in het conflict. 16 procent denkt dat ons land er in directe zin bij betrokken raakt. De meeste mensen verwachten dus wel verdere escalatie, maar geen onmiddellijke Nederlandse deelname.