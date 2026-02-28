Iraans-Nederlandse Soli blij met aanvallen in Iran: 'Hoop op vrijheid'

Het Persian Dutch Network gaf al aan dat iedere Iraniër anders reageert op de aanval van de Verenigde Staten op Iran van zaterdag. Soli Moradi is Iraniër en woont in Den Haag. Haar eerste reactie op het nieuws is dat zij ontzettend blij is. Ze noemt het zelfs het moment waar 'wij 47 jaar op hebben gewacht'.

"Iran voelt nu echt als een gevangenis door het huidige regime", zegt ze in een eerste reactie tegen Hart van Nederland. "We hopen met deze aanval echt op vrijheid."

Internet uitgevallen

Zaterdagochtend werd zij door haar moeder gebeld, nadat de eerste raketten het land binnenkwamen. "Ik heb haar geprobeerd terug te bellen, maar dat lukt niet. Ik denk dat het internet daar ook weer is uitgevallen."

Hart van Nederland sprak eerder met Soli in januari, toen er massaal protesten uitbraken in het land. De protesten begonnen door de slechte economische situatie, maar gaan inmiddels over veel meer: vrijheid, democratie en het einde van de theocratie. Communicatie was toen vrijwel onmogelijk: soms openden de autoriteiten de lijnen maar een paar minuten per dag.

Beschermen

Iraanse media maakten zaterdagochtend melding van talrijke explosies, onder meer in het centrum van de hoofdstad Teheran. Ook in andere steden zijn zware knallen gehoord, zoals in Isfahan, Karaj, Kermanshah, Tabriz en Qom.

Volgens Trump was Iran bezig met het ontwikkelen van kernwapens en konden de Verenigde Staten dat niet toestaan. Het doel van de operatie is volgens hem 'om het Amerikaanse volk te beschermen tegen opkomende dreigingen van het Iraanse regime, een wrede groep van harde, vreselijke mensen'. Ook zegt hij dat het Iraanse raketprogramma 'met de grond gelijk' zal worden gemaakt.