Demonstratie in Den Haag verandert in feest na berichten over mogelijke dood Khamenei

Vandaag, 17:10

Een demonstratie tegen het Iraanse regime op het Malieveld in Den Haag is zaterdagmiddag omgeslagen in een feestelijke bijeenkomst. Aanleiding waren berichten dat ayatollah Ali Khamenei mogelijk is omgekomen bij aanvallen van Israël en de Verenigde Staten. Dat zag een verslaggever van het ANP ter plaatse.

Het nieuws verspreidde zich snel onder de aanwezigen. Demonstranten reageerden uitzinnig en vielen elkaar emotioneel in de armen. Er werd gedanst en zelfs een polonaise gelopen. 'Iran, Iran, Iran', klonk het op het Malieveld, terwijl sommigen hun dankbaarheid richting de hemel uitspraken.

Enkele beelden op sociale media laten de feestvreugde zien:

Niet bevestigd

Het overlijden van Khamenei is vooralsnog niet bevestigd. Anonieme bronnen meldden aan Israëlische media dat er 'steeds meer tekenen' zouden zijn dat hij is gedood. Israël had eerder aangegeven dat Khamenei doelwit was van de aanvallen. Op satellietbeelden zou te zien zijn dat het terrein van zijn woning is geraakt. Of hij zich daar bevond en wat zijn huidige situatie is, is onbekend.

Even voor 16.30 uur hadden de meeste demonstranten het Malieveld verlaten. Enkele mensen die zich aan het einde van de manifestatie nog aansloten, deelden rozen uit aan aanwezigen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

