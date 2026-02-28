Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Iraanse demonstrantanten op de been in Den Haag na aanval VS

Demonstratie

Vandaag, 14:14 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In Den Haag zijn zaterdag meerdere demonstraties vanwege de aanval op Iran door de Verenigde Staten en Israël. Dat begon aan het begin van de middag bij de Iraanse ambassade met een kleine groep mensen, maar vanaf 14.00 uur zijn er ook demonstranten op het Malieveld te vinden.

Bij de ambassade aan de Duinweg verzamelde een tiental mensen zich met Iraanse vlaggen voor de deur. Een man klom over het hek om de vlag van de vlaggenmast te halen. De politie verwijderde de man daarna uit de tuin. Ook de andere demonstranten moesten weg bij de ingang van de ambassade. Zij stonden vervolgens in het gras.

Net als bij de ambassade willen ook de demonstranten op het Malieveld de stem van de Iraniërs laten horen. Ze keren zich tegen het huidige regime in het land. "We zijn natuurlijk niet blij met oorlog, maar dit is de enige oplossing nu. We hebben andere landen nodig." Er staan nu honderden mensen op het Malieveld. De gemeente Den Haag laat weten de actie op het Malieveld en de aansluitende mars te faciliteren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

VS en Israël vallen Iran aan: BuZa krijgt honderden telefoontjes van Nederlanders
VS en Israël vallen Iran aan: BuZa krijgt honderden telefoontjes van Nederlanders
Premier Jetten roept op tot terughoudendheid na aanval in Iran
Premier Jetten roept op tot terughoudendheid na aanval in Iran
Ook in Nederland vieren Iraniërs feest om dood Soleimani
Ook in Nederland vieren Iraniërs feest om dood Soleimani

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.