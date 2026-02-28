Iraanse demonstrantanten op de been in Den Haag na aanval VS

In Den Haag zijn zaterdag meerdere demonstraties vanwege de aanval op Iran door de Verenigde Staten en Israël. Dat begon aan het begin van de middag bij de Iraanse ambassade met een kleine groep mensen, maar vanaf 14.00 uur zijn er ook demonstranten op het Malieveld te vinden.

Bij de ambassade aan de Duinweg verzamelde een tiental mensen zich met Iraanse vlaggen voor de deur. Een man klom over het hek om de vlag van de vlaggenmast te halen. De politie verwijderde de man daarna uit de tuin. Ook de andere demonstranten moesten weg bij de ingang van de ambassade. Zij stonden vervolgens in het gras.

Net als bij de ambassade willen ook de demonstranten op het Malieveld de stem van de Iraniërs laten horen. Ze keren zich tegen het huidige regime in het land. "We zijn natuurlijk niet blij met oorlog, maar dit is de enige oplossing nu. We hebben andere landen nodig." Er staan nu honderden mensen op het Malieveld. De gemeente Den Haag laat weten de actie op het Malieveld en de aansluitende mars te faciliteren.