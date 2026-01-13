Tanken flink duurder in 2026: brandstofprijzen lopen verder op

Slecht nieuws voor de automobilisten. Een volle tank is sinds het begin van dit jaar weer een stuk duurder geworden. Op Nieuwjaarsdag stegen de prijzen al duidelijk door de accijnsverhoging, maar ook in de dagen daarna liepen de prijzen verder op. In dertien dagen tijd werd benzine bijna 6 cent per liter duurder en steeg de dieselprijs met bijna 8 cent.

Dat blijkt uit cijfers van het consumentencollectief UnitedConsumers. Op 1 januari kostte een liter benzine nog 2,178 euro en diesel 1,938 euro. Op 13 januari 2026 is de benzineprijs gestegen naar 2,237 euro per liter en betaal je voor een liter diesel 2,015 euro.

Veel Nederlanders kiezen ervoor om hun tank en ook jerrycans net over de grens vol te gooien. Maar in het Belgische Lommel zijn ze daar niet zo blij mee:

Volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers laat deze ontwikkeling zien dat de prijsontwikkeling niet stopt bij de accijnsverhoging. “De accijnsverhoging is in één keer doorgevoerd, maar daarna zijn de prijzen nog verder opgelopen”, legt hij uit.

Onrust op oliemarkt

Vlak voor de accijnsverhoging daalden de brandstofprijzen juist nog. Op 22 december 2025 stond de adviesprijs voor een liter benzine op 2,112 euro en voor diesel op 1,872 euro. Na de accijnsverhoging sloeg de trend om. In drie weken tijd werd benzine 12,5 cent per liter duurder en steeg de dieselprijs zelfs met 14,3 cent per liter.

Naast de accijnsverhoging speelt de situatie op de wereldmarkt een belangrijke rol. Geopolitieke spanningen zorgen voor onrust op de oliemarkt en dat heeft gevolgen voor de brandstofprijzen. "Door de onrust op de wereldmarkt stijgt de olieprijs en dat maakt benzine en diesel in korte tijd opnieuw een paar cent per liter duurder", legt Foolen uit.

Tanken in buitenland

Voor automobilisten is tanken begin 2026 dus snel duurder geworden. Vooral mensen die veel rijden, merken dit direct in hun maandelijkse kosten. Foolen verwacht dat de situatie onzeker blijft. "Zolang de geopolitieke spanningen aanhouden, blijft de kans groot dat brandstofprijzen blijven schommelen."

Voor automobilisten die dicht bij de grens wonen, kan tanken in het buitenland voordeel opleveren. In België en Duitsland liggen de prijzen voor benzine en diesel al langere tijd lager dan in Nederland. "Door de combinatie van accijnzen en btw ligt de benzineprijs in Nederland al jaren hoger dan in veel andere landen", licht Foolen toe. Per tankbeurt kan dat een merkbaar verschil maken. "Wie over de grens tankt, betaalt vaak tientallen centen minder per liter. Zeker bij een volle tank kan dat snel oplopen tot enkele euro’s voordeel."