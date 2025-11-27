Volg Hart van Nederland
Tanken toch duurder in 2026: accijnzen op brandstof gaan omhoog

Tanken toch duurder in 2026: accijnzen op brandstof gaan omhoog

Beleid

Vandaag, 12:46

De brandstofaccijnzen gaan per 1 januari alsnog iets omhoog. De Tweede Kamer heeft in meerderheid ingestemd met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bestemd was om automobilisten een jaar langer korting te geven op deze belasting, in te zetten om bezuinigingen op het openbaar vervoer te voorkomen.

Voor de verlenging van de accijnskorting, die werd ingesteld na de enorme prijsstijgingen die volgden op de Russische inval in Oekraïne, had het demissionaire kabinet op de begroting voor volgend jaar ruim 1,7 miljard euro vrijgemaakt. Daar blijft na de aanpassing door de Kamer krap 1,3 miljard euro van over.

Veel Nederlanders kiezen ervoor om hun tank en ook jerrycans net over de grens vol te gooien. Maar in het Belgische Lommel zijn ze daar niet zo blij mee:

Belgen zijn Nederlandse tanktoeristen zat: 'Files en gevaarlijke situaties'
0:53

De accijns op benzine gaat daardoor met 5,5 cent per liter omhoog, die op diesel met 3,6 cent en die op lpg met 1,3 cent.

