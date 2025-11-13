Jaarrecord benzineprijs: tanken is nu het duurst van heel 2025

Je hebt het vast al gemerkt bij de pomp, als je tank weer leeg is: 2,195 euro voor Euro95 is wat je nu per liter betaalt via de grote oliemaatschappijen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers heeft deze adviesprijs het hoogste punt van het jaar bereikt. Tanken was dit jaar nog nooit zo duur als nu.

Volgens brandstofdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers is er niet één duidelijke reden aan te wijzen voor de pieken. Aanhoudende geopolitieke onrust zorgt er volgens hem wel voor dat de olieprijzen redelijk op niveau blijven. Er is volgen hem ook een langer lopende trend aanwezig tussen de duurste en goedkoopste pompen in Nederland. Het verschil tussen die twee wordt steeds groter.

Enkele dagen terug tikte de dieselprijs ook al een jaarrecord aan. Die steeg afgelopen maandag naar 1,981 euro per liter. Inmiddels is dat iets gezakt naar 1,977 euro per liter.