Tanken in Duitsland straks duurder dan hier? Dit moet je weten

Veel Nederlanders steken de grens over om goedkoper te tanken. In Duitsland is benzine vaak tot 40 cent per liter goedkoper dan hier. Maar dat voordeel kan binnenkort verdwijnen. Door strengere klimaatregels kan brandstof bij onze oosterburen straks zelfs duurder worden dan in Nederland. Dat meldt het AD.

Sinds begin dit jaar is tanken in Duitsland al iets duurder geworden. De literprijs steeg met 3 cent, omdat de Duitse overheid een hogere CO2-heffing rekent. Maar daar blijft het niet bij. Volgens ADAC, de Duitse ANWB, kan de prijs vanaf 2027 met nog eens 38 cent per liter omhoog gaan.

In de video hierboven geven we je tips over hoe je op je benzine kunt besparen.

Dat heeft alles te maken met nieuwe Europese regels. Vanaf 2027 moeten bedrijven die veel CO2 uitstoten – zoals raffinaderijen en tankstations – verplicht uitstootrechten kopen. Hoe duur die rechten worden, hangt af van vraag en aanbod. Als er veel vraag is naar deze certificaten, gaat de prijs van brandstof automatisch omhoog.

20 euro duurder

Op dit moment is Euro95 in Duitsland tussen de 20 en 40 cent per liter goedkoper dan in Nederland. Veel Nederlanders maken daar gebruik van door net over de grens te tanken. Maar als de prijsstijging doorgaat zoals ADAC voorspelt, is dat voordeel in 2027 verdwenen. Sterker nog, tanken in Duitsland kan dan zelfs duurder worden. Een volle tank kost je dan zomaar 20 euro extra.

En wat doet Nederland?

Niet alleen Duitsland krijgt met de nieuwe heffing te maken. De hele EU voert de maatregel in, maar elk land mag zelf bepalen hoe. Hoe dat in Nederland wordt geregeld, is nog niet duidelijk.

"Hoe Nederland dat gaat doen, is totaal onbekend. Het kabinet heeft tot nu toe heel andere prioriteiten gehad", zegt Tim Schoenmakers van tankstationsorganisatie Drive tegen het AD. Ook is onduidelijk wie de rekening krijgt. "Het kan zijn dat raffinaderijen er direct mee te maken krijgen. Het kan zijn dat de heffing bovenop de accijns komt. Het is allemaal nog volstrekt onduidelijk."

Volgens ANWB en Bovag kunnen ook Nederlandse automobilisten een prijsstijging verwachten. Zij schatten dat brandstof hier door de CO2-heffing in 2027 zo'n 11 tot 13 cent per liter duurder wordt.