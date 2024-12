Tanken duurder geworden in 2024, snelle prijsdaling niet verwacht

De prijzen in Nederlandse tankstations zijn dit jaar gestegen en het ziet er niet naar uit dat ze het komende jaar snel omlaag gaan. Met een adviesprijs van 2,142 euro per liter Euro95 of 1,902 euro per liter diesel zijn de brandstofprijzen dit jaar verder omhooggegaan. Volgens Paul van Selms van UnitedConsumers is er weinig hoop op een daling in 2025. Hij wijst op de aanhoudende conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten als belangrijke oorzaken. "Ik verwacht niet dat deze oorlogen snel tot een einde komen," zegt Van Selms.

Met nog een paar dagen te gaan tot de jaarwisseling staat de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 op 2,142 euro. Eind vorig jaar waren automobilisten nog 2,054 euro per liter kwijt. Dit betekent een stijging van ongeveer 4 procent. Toch valt deze toename relatief mee; in april was een liter Euro95 nog tijdelijk 11 procent duurder dan op oudjaarsdag 2023.

Ook voor diesel is het prijsverloop vergelijkbaar. De literprijs was eind vorig jaar 1,870 euro en bereikte medio februari een piek van 1,997 euro. De huidige adviesprijs van 1,902 euro per liter ligt daar net iets onder. De adviesprijs wordt doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd; elders is tanken vaak goedkoper.

Ontwikkelingen op wereldtoneel drijven prijs op

Waarom blijven brandstofprijzen zo hoog? Dat komt door verschillende internationale conflicten, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vooral in de eerste maanden van het jaar stegen de prijzen voor benzine en diesel als gevolg van spanningen in het Midden-Oosten, vertelt Van Selms. Deze spanningen bleven de markt ook later in het jaar beïnvloeden, gecombineerd met de invloed van een sterke dollar.

De sterke dollar is deels het gevolg van de politieke situatie in de Verenigde Staten. Olie wordt wereldwijd afgerekend in dollars. "Een sterke dollar maakt olie duurder, en dat zien we terug in de prijs aan de pomp," legt Van Selms uit.

Nederland een van duurste landen voor brandstof

De stabiele prijzen van de afgelopen maand vindt Van Selms opvallend in een instabiele wereld, maar ze blijven hoog in vergelijking met andere Europese landen. "De verschillen zijn schrijnend en ondanks de gedachte van één Europa worden die niet kleiner. Nederland behoort gewoon tot een van de duurste landen als het om brandstof gaat."

Dit is volgens Van Selms vooral te wijten aan de hoge belastingen op benzine en diesel. De overheid heeft wel maatregelen genomen, zoals een verlaging van de accijnzen tot eind 2025 en het niet toepassen van inflatiecorrecties. Toch is de impact daarvan beperkt, gezien de al hoge basisprijzen.

ANP