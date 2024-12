Nederland het minst afhankelijk van cash in eurozone: wordt vooral gebruikt als back-up

Nederland is het minst afhankelijk van contant geld binnen de eurozone, blijkt uit een onderzoek van spaarplatform Raisin. Dit onderzoek, gebaseerd op gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Wereldbank, plaatst Nederland onderaan de lijst als het gaat om de voorkeur en het gebruik van cash. Hoewel banken adviseren om wat contant geld achter de hand te houden, kiezen Nederlanders massaal voor digitale betaalmethoden.

In Nederland accepteert slechts 79 procent van het mkb contant geld, het laagste percentage binnen de eurozone. Bovendien geeft slechts 18 procent van deze bedrijven de voorkeur aan betalingen met cash. Bij de buren in Duitsland, waar contant geld traditioneel populairder is, ligt dit percentage op 32 procent.

Consumenten zijn eveneens afscheid aan het nemen van briefjes en munten. Slechts 13 procent van de Nederlanders noemt cash hun favoriete betaalmiddel, een groot contrast met Duitsland, waar dit percentage op 30 procent ligt. Toch vindt minder dan de helft van de Nederlanders (46 procent) het belangrijk dat contante betalingen mogelijk blijven.

Geldautomaten verdwijnen

Nederland heeft ook het laagste aantal geldautomaten per 100.000 inwoners in de eurozone. Waar Oostenrijk koploper is met 169 automaten per 100.000 inwoners, zijn dat er in Nederland slechts 33. Ook het aantal contante betalingen aan de kassa is laag: slechts 21 procent van de Nederlanders kiest hiervoor, vergeleken met 70 procent in Oostenrijk.

Hoewel cashgebruik in Nederland flink is afgenomen, benadrukken banken dat het nog altijd verstandig is om contant geld in huis te houden. Bij storingen in het digitale betaalverkeer kan cash een uitkomst zijn.