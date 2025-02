Belgen zijn het zat: Nederlanders veroorzaken files en zijn gevaar op de weg

Het einde van de stijgende benzineprijzen lijkt nog niet in zicht. Veel Nederlanders kiezen ervoor om hun tank en ook jerrycans net over de grens vol te gooien. Maar in het Belgische Lommel zijn ze niet zo blij met al die geldbesparende Nederlanders.

De prijs voor een liter benzine bereikte afgelopen donderdag het hoogste punt van dit jaar. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers bedraagt de literprijs 2,188 euro. Dat is het hoogste niveau sinds 22 november vorig jaar.

Over de grens

Tanken over de grens levert al gauw 30 tot 40 cent voordeel per liter op. Maar n iet zelden leidt de massale intocht van Nederlandse tanktoeristen tot gevaarlijke situaties en overlast. Volgens raadslid Kris Verduyckt staan automobilisten op de rijbaan in de file en parkeren ze fout op het fietspad. "We zien wachtrijen tot op de weg. Hier passeren fietsers en dat leidt tot gevaarlijke situaties", zegt hij tegen Hart van Nederland.

En niet alleen in Lommel zijn de Belgen de Nederlanders zat. "Ik heb wat collega's gevraagd, en in de hele grensstreek ziet men dit wel gebeuren", aldus Verduyckt. Een oplossing is er niet meteen. Lagere prijzen in Nederland zou de boel helpen, aldus de Lommelse politiek. Maar dat lijkt helaas niet te gaan gebeuren.