Spotgoedkoop tanken door benzineoorlog in Steenwijk: '1,70 euro per liter'

Het is een drukte van jewelste bij de benzinepomp aan de Eeser Gaard in Steenwijk. Steeds meer mensen weten inmiddels de benzinepomp te vinden. In de Overijsselse plaats kun je nu voor 1,70 euro je auto voltanken. Reden daarvoor is een voortdurende concurrentiestrijd tussen de verschillende benzinepompen, meldt RTV Oost zaterdag.

Door de concurrentiestrijd blijven de prijzen laag, meldt het regionale medium. Niet alleen de pomp bij afslag Steenwijk is goedkoop, maar ook die van andere benzinepompen in heel de stad zijn de moeite waard om voor om te rijden.

Veel Nederlanders kiezen ervoor om hun tank en ook jerrycans net over de grens vol te gooien. Maar in het Belgische Lommel zijn ze niet zo blij met al die geldbesparende Nederlanders:

0:53 Belgen zijn Nederlandse tanktoeristen zat: 'Files en gevaarlijke situaties'

De concurrentiestrijd begon een klein jaar geleden, toen Fieten een nieuw benzinestation opende vlak langs de snelweg. "We geven altijd wat korting als we ergens een nieuwe locatie openen", vertelt algemeen directeur Richard Fieten aan RTV Oost. "Op een zeker moment gingen ook andere collega's hun prijzen verlagen en wij hebben ze ook nog niet weer opgehoogd."