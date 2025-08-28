Terug

Straks minder kwijt aan de pomp? Kabinet wil accijnsverlaging verlengen

Vandaag, 11:59

Het is een populaire maatregel: de verlaging van de accijns op brandstof. Het demissionaire kabinet zou van plan zijn deze regeling met een jaar te verlengen. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van onder meer De Telegraaf.

Hoe deze verlenging betaald moet worden, is nog onduidelijk. Er is naar schatting zo'n 1,6 miljard euro nodig om de accijnsverlaging voort te zetten. Zonder extra geld loopt de maatregel aan het einde van dit jaar af.

Prijsstijging teniet doen

Als reactie op de hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne, verlaagde het kabinet in 2022 de accijnzen op benzine, diesel en lpg. Afgelopen woensdag nam de Tweede Kamer een motie aan met het verzoek om de prijsstijging van benzine per 1 januari "teniet te doen".

Demissionair minister van Financiën Eelco Heinen zei eerder dat hij zou proberen een prijsverhoging te voorkomen.

