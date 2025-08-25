ANWB wil einde aan automatische accijnsverhoging: 'Autorijden wordt onbetaalbaar'

De ANWB vraagt het kabinet om direct te stoppen met het automatisch verhogen van benzineaccijnzen. Door deze zogeheten indexatie dreigt tanken na de jaarwisseling opnieuw fors duurder te worden. Volgens ANWB-baas Marga de Jager maakt dit "autorijden onnodig duur" en komt de betaalbaarheid van vervoer voor veel gezinnen in gevaar.

Eerder drong de ANWB al aan op het behouden van een tijdelijke accijnskorting. Als die helemaal vervalt, stijgt de benzineprijs volgens de organisatie met zo’n 26 cent per liter. Het grootste deel van die verhoging komt door de jaarlijkse indexering die Nederland als enige land in Europa toepast. "Nederland loopt hierdoor steeds verder uit de pas met buurlanden", zegt De Jager.

Grote zorgen over kosten aan de pomp

Uit onderzoek van de ANWB onder 1500 automobilisten blijkt dat de zorgen groot zijn. De helft van de ondervraagden zegt bang te zijn voor stijgende autokosten. Ruim een derde noemt autorijden nu al onbetaalbaar en 12 procent moet zelfs besparen op boodschappen of energie om te kunnen blijven rijden. "Voor veel mensen is een auto geen luxe, maar pure noodzaak", aldus De Jager in De Telegraaf.

Door de hoge Nederlandse tarieven trekken steeds meer automobilisten naar het buitenland om te tanken. In België betaal je bij sommige pompen 1,407 euro voor een liter Euro95, tegenover gemiddeld 1,896 euro in Nederland. Een volle tank van 50 liter scheelt dan al snel 20 euro. Ook in Duitsland zijn de verschillen aanzienlijk. Daar betaal je voor een liter diesel 1,39 euro en voor een liter Euro95 ben je gemiddeld 1,43 euro kwijt.

Minister belooft niets

Demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur) erkende vorige week dat de prijsstijging hard aankomt bij automobilisten. Hij zei zich in te spannen om de verhoging te beperken, maar wees erop dat dit de schatkist miljarden kan kosten. Volgens hem is het "allerminst zeker" dat het kabinet daarover een akkoord weet te sluiten.

In de video hieronder geeft rijinstructeur Robbert tips om zoveel mogelijk benzine te besparen. In 2022 stapten we bij hem in de auto, toen de benzineprijzen fors stegen door de Russische invasie van Oekraïne.

1:54 Benzine extreem duur: dit zijn de beste tips om te besparen

Hart van Nederland / ANP