Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Laatste kans om goedkoper te tanken? Pomphouders slaan extra in

Laatste kans om goedkoper te tanken? Pomphouders slaan extra in

Geld

Vandaag, 14:57

Link gekopieerd

Pomphouders in heel Nederland hebben extra brandstof ingeslagen in aanloop naar de jaarwisseling. De reden: per 1 januari gaan de brandstofaccijnzen omhoog en mogelijk veel automobilisten willen hun tank nog snel vullen voordat de prijzen stijgen.

De laatste jaren drukt een korting op de accijnzen de prijzen aan de pomp. Aanvankelijk leek die korting in 2026 gehandhaafd te blijven. Maar de Tweede Kamer stemde in november in met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bedoeld was om automobilisten een jaar langer korting te geven, te gebruiken om bezuinigingen op het openbaar vervoer tegen te gaan.

De benzineprijs is de laatste weken gedaald. In november bereikte de prijs nog het hoogste niveau van dit jaar, met 2,202 euro per liter. Inmiddels ligt de adviesprijs van de grote oliemaatschappijen rond de 2,125 euro per liter.

Door ANP

Lees ook

Dit verandert er voor de autobezitters in 2026
Dit verandert er voor de autobezitters in 2026
Tanken toch duurder in 2026: accijnzen op brandstof gaan omhoog
Tanken toch duurder in 2026: accijnzen op brandstof gaan omhoog

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.