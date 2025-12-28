Laatste kans om goedkoper te tanken? Pomphouders slaan extra in

Pomphouders in heel Nederland hebben extra brandstof ingeslagen in aanloop naar de jaarwisseling. De reden: per 1 januari gaan de brandstofaccijnzen omhoog en mogelijk veel automobilisten willen hun tank nog snel vullen voordat de prijzen stijgen.

De laatste jaren drukt een korting op de accijnzen de prijzen aan de pomp. Aanvankelijk leek die korting in 2026 gehandhaafd te blijven. Maar de Tweede Kamer stemde in november in met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bedoeld was om automobilisten een jaar langer korting te geven, te gebruiken om bezuinigingen op het openbaar vervoer tegen te gaan.

De benzineprijs is de laatste weken gedaald. In november bereikte de prijs nog het hoogste niveau van dit jaar, met 2,202 euro per liter. Inmiddels ligt de adviesprijs van de grote oliemaatschappijen rond de 2,125 euro per liter.