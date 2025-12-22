Dit verandert er voor de autobezitters in 2026

Per 1 januari 2026 gaat er veel veranderen voor autobezitters. Verschillende voordelen worden afgebouwd, fiscale regelingen worden aangepast en de verkeersboetes worden hoger. Daarnaast stappen verzekeraars over naar een nieuw systeem voor 'schadevrije jaren'.

Hier zijn negen veranderingen waar je volgens expert autoverzekering Jerry Poel van vergelijkingswebsite Autoverzekering.nl als autobezitter rekening mee moet houden voor volgend jaar:

Hogere brandstofprijs

De tijdelijke korting op brandstofaccijnzen blijft in 2026 beperkt van kracht. Door een politieke aanpassing stijgt de accijns op benzine alsnog met zo’n 5,5 cent per liter. Voor diesel komt de verhoging uit op 3,6 cent en voor lpg op 1,3 cent. De overheid gaat de opbrengst van de hogere accijnzen gebruiken om geplande bezuinigingen op het openbaar vervoer voor een gedeelte terug te draaien.

Verkeersboetes stijgen

De boetebedragen voor verkeers- en snelheidsovertredingen gaan wederom omhoog. De overheid indexeert de boetes jaarlijks aan de hand van de consumentenprijsindex; de bedragen groeien dus mee met de inflatie. Voor 2026 betekent dit een stijging van ongeveer 3 tot 4 procent.

Afbouwen korting

De korting op de motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische auto’s wordt vanaf 2026 langzaam afgebouwd. In eerste instantie zou het voordeel na 2025 drastisch dalen, maar dat plan is aangepast. Tussen 2026 en 2028 blijft de korting staan op 30 procent van het reguliere tarief. Vanaf 2029 daalt de korting verder. Het uiteindelijke doel is om elektrische auto's per 2030 met hetzelfde tarief te belasten als niet elektrische auto's.

Voor plug-in hybrides (auto's met een een stekker en een verbrandingsmotor) verdwijnt in 2026 het belastingvoordeel compleet. Eigenaren van deze auto’s gaan vanaf komend jaar het volledige tarief voor de motorrijtuigenbelasting betalen.

Bijtelling zakelijke elektrische auto's

Als je in 2026 een elektrische auto van de zaak aanschaft dan stijgt de bijtelling naar 18 procent over 30.000 euro van de cataloguswaarde. Over het bedrag daarboven geldt het reguliere bijtellingspercentage van 22 procent. Het fiscale voordeel ten opzichte van brandstofauto’s wordt steeds kleiner.

Tariefwijzigingen campers en bijzondere voertuigen

Voor kampeerauto’s en bijzondere voertuigen stijgt de motorrijtuigenbelasting in 2026 van het kwarttarief naar het halftarief. Dat betekent dat bezitters van deze voertuigen voortaan ongeveer het dubbele gaan betalen. Daarnaast verliezen eigenaren van paardenvervoerauto’s hun korting en gaan zij het volledige belastingtarief betalen. Andere voertuigen met een verlaagd tarief, zoals kermiswagens, blijven voorlopig buiten schot.

Geen nieuwe oldtimers

Vanaf 2027 krijgen auto’s geen oldtimerstatus meer op basis van hun leeftijd. De grens wordt bevroren op bouwjaar 1987. Alleen auto’s die op 1 januari 2027 al 40 jaar of ouder zijn, behouden dus hun recht op vrijstelling van motorrijtuigenbelasting.

5,6 miljard in het Nederlandse wegennet

In 2026 investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 5,6 miljard euro in het Nederlandse wegennet. Deze investering is bedoeld voor onderhoud en vernieuwing van snelwegen, bruggen en tunnels. Daarmee wil de overheid achterstallig onderhoud tegengaan en storingen voorkomen.

Schadevrije jaren systeem

Tot nu toe werden alleen hele jaren bijgehouden in Roy-data; het nieuwe systeem gaat ook het aantal schadevrije maanden vastleggen. Verzekerden die halverwege het jaar overstappen, nemen dus straks hun schadevrije jaren én maanden mee.

Hiermee kunnen nieuwe verzekerden hun schadevrije jaren online inzien. Dit zou moeten zorgen voor meer transparantie en het zou de kans op fouten kleiner moeten maken. De verwachting is dat dit systeem in de loop van 2026 ingevoerd gaat worden.