Infrastructuur Nederland op een kritieke grens: 'Meer geld nodig'

Rijkswaterstaat luidt de noodklok over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Volgens de dienst slijten wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen sneller dan er geld beschikbaar komt om ze op te knappen. Directeur Martin Wijnen noemt die infrastructuur "de ruggengraat van onze samenleving en economie" en stelt dat er dringend meer geld nodig is om alles veilig te houden. Want de achterstand in onderhoud loopt hard op.

Alleen Rijkswaterstaat komt al 34,5 miljard euro tekort om alles weer op niveau te brengen. Ook bij ProRail stapelen de kosten zich op. Die organisatie, samen met Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor grote delen van onze infrastructuur, meldt dat er nog eens 20 miljard euro extra nodig is.

Behoefte aan bereikbare woningen

ProRail-topman John Voppen wijst erop dat Nederland volop nieuwe woningen wil bouwen, maar dat die plekken wél bereikbaar moeten zijn. "Nederland heeft behoefte aan woningen en die moeten ook bereikbaar zijn", zegt hij. Daarnaast ziet hij een nieuwe druk op het spoor ontstaan. "Ook is er de noodzaak om weerbaarheid te verhogen." Daarmee doelt hij op de toename van militaire transporten door geopolitieke spanningen.

Volgens beide organisaties komt het onderhoudstekort niet uit de lucht vallen. Veel klussen zijn de afgelopen jaren doorgeschoven omdat er te weinig geld was. Ook het gebrek aan gekwalificeerde vakmensen speelt een grote rol, waardoor projecten steeds verder opschuiven.

Rijkswaterstaat ziet de schade zichtbaar toenemen en maakt zich vooral zorgen over de veiligheid op de lange termijn. Zowel op de weg als op het spoor is steeds vaker sprake van versleten onderdelen die eigenlijk vervangen of verstevigd moeten worden. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van de politieke keuzes en het geld dat daarvoor beschikbaar komt.