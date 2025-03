'Tienduizenden elektrische auto's in Nederland kunnen plotseling uitvallen'

Er zijn problemen bij elektrische modellen van autofabrikanten Peugeot, Open en Citroën. Allen onderdeel van moederbedrijf Stellentis. Volgens het AD klagen automobilisten dat auto's plotseling niet meer opladen. Volgens de krant is het probleem groot, mogelijk kunnen in Nederland 33.000 auto's getroffen worden.

De problemen met de elektrische auto kunnen alleen verholpen worden door een nieuwe boordlader in de auto te monteren. De fabrikant van zulke boordladers, de Duitse firma Mahle, heeft inmiddels al drie boordladers uitgebracht. Maar volgens het AD blijven Stellantis-auto's de problemen vertonen. De boordlader is voor een elektrische auto onderdeel van de aandrijflijn en werkt als een soort tussenstation. Het zet gewone stroom om naar gelijkstroom, zodat de auto zich kan voortbewegen.

'Slechte afhandeling klachten'

Het autoconcern is daarom met een andere leverancier van de boordladers in zee gegaan, maar automobilisten blijven met specifieke modellen met problemen bij autodealers aankloppen. Ook in tv-programma Radar is er maandagavond aandacht voor de problemen die autorijders met de elektrische auto's ervaren. Volgens het AvroTros-programma is er een slechte afhandeling van klachten bij de Stellantis-auto's.

Volgens het AD is Stellantis niet verplicht een terugroepactie te starten. Dit omdat er geen sprake is van een veiligheidsrisico.

De onderstaande modellen zijn Stellentis-auto's waarbij de boordlader kapot kan gaan: Peugeot e-208

Peugeot e-2008

Citroën ë-C4

DS 3 Crossback E-Tense

Opel Corsa-e

Opel Mokka-e

Citroen ë-Jumpy

Citroen ë-SpaceTourer

Citroën ë-Berlingo

ë-Berlingo XL

Opel Combo-e

Combo-e life

Opel Vivaro-e

Zafira-e life

Peugeot e-Expert

Peugeot e-Rifter

Peugeot e-Traveller

Peugeot e-Partner

Fiat E-Scudo

E-Ulysee

Fiat e-Doblò

Toyota Proace Electric

Proace Verso Electric

Toyota Proace City Electric

Proace City Verso Electric Bron: Radar / RDW

