Steeds meer automobilisten willen van elektrische auto af, terug naar benzine

Een derde van de elektrische rijders overweegt dit jaar nog over te stappen naar een brandstofauto zodra de belastingvoordelen worden afgebouwd, meldt het FD. Dat percentage groeit zelfs naar 60 procent in 2030, wanneer de fiscale voordelen helemaal wegvallen.

In bovenstaande video zie je hoe Jasper Hendriks uit Hoorn veel bekijks trekt met zijn zelfgebouwde elektrische auto. Van buiten lijkt het een oldtimer, maar van binnen is die helemaal van deze tijd.

De cijfers komen naar voren uit een gezamenlijk onderzoek door de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat maandag is gepubliceerd.

Motorrijtuigenbelasting

Eind 2025 vervalt de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor elektrische rijders en komt er een einde aan de korting in de bijtelling. Rijden in een elektrische auto wordt dan duurder dan in een soortgelijke benzineauto, zo berekende de ANWB onlangs al.

Uit het onderzoek door de RVO en de VER, dat jaarlijks wordt uitgevoerd onder zo'n 3500 elektrisch rijdende respondenten, blijkt nu dat een derde van de EV-rijders "absoluut niet meer elektrisch wil rijden" als de fiscale voordelen afnemen. Als die fiscale voordelen helemaal zijn weggevallen, wat tegen 2030 het geval moet zijn, zegt bijna 60 procent af te stappen van elektrisch.

ANP