Benzine nóg duurder door hogere olieprijs: 'Langzaam richting recordniveau'

De brandstofprijzen stijgen dinsdag opnieuw door de hogere olieprijs. De adviesprijs voor benzine komt uit op 2,319 euro per liter. Dat is een stijging van 3,3 cent in één dag. Diesel stijgt in één dag tijd met 9,5 cent naar 2,187 euro per liter. De onrust in het Midden-Oosten zorgt voor spanning op de oliemarkt. Vooral wie dagelijks de auto gebruikt, merkt dat direct in de portemonnee.

De olieprijs is de afgelopen dagen gestegen richting 80 dollar per vat. "Dat de brandstofprijzen nu stijgen, is een logisch gevolg van de hogere olieprijs", zegt Derk Foolen, brandstofexpert bij UnitedConsumers. Volgens Foolen reageren brandstofprijzen vaak snel op onrust in belangrijke oliegebieden.

De prijs van ruwe olie vormt een groot deel van de uiteindelijke brandstofprijs. Als olie duurder wordt, zie je dat meestal binnen korte tijd terug in de adviesprijzen aan de pomp.

Recordniveau

Met de nieuwe stijging komen de brandstofprijzen langzaam weer in de buurt van de recordniveaus van 2022. "Destijds was de adviesprijs van benzine boven de 2,50 euro per liter", aldus Foolen. Voor automobilisten betekent dit dat tanken opnieuw duurder wordt.

De adviesprijzen zijn landelijke richtprijzen. In de praktijk kunnen de prijzen per regio en per tankstation flink verschillen. Ook de prijsstijgingen lopen uiteen. Bij sommige tankstations kan de verhoging oplopen tot bijvoorbeeld 5 cent per liter benzine, terwijl andere stations een kleinere stap zetten.