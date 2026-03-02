Meeste Nederlanders komen in knel bij verwachte prijsstijging energie en brandstof

De onrust rond Iran dreigt voelbaar te worden in de Nederlandse portemonnee. Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders denkt in de knel te komen als energie- en brandstofprijzen met 10 tot 20 procent stijgen.

Olieprijzen zijn de afgelopen dagen flink opgelopen door vrees voor verstoringen in het Midden-Oosten, onder meer rond de Straat van Hormuz. Ook de Europese gasprijs reageerde met een stijging, omdat handelaren rekening houden met onzekerheid en mogelijke leveringsproblemen. Nadat Qatar maandag besloot de gasproductie tijdelijk stil te leggen, schoot de gasprijs met bijna 50 procent omhoog.

Wat betekent dat voor Nederland? Hogere olieprijzen vertalen zich meestal in duurdere benzine en diesel. Een stijgende gasprijs kan later vooral doorwerken in energierekeningen. Het is duidelijk een zorg voor veel huishoudens: slechts 39 procent van de 2.278 deelnemers zegt zo'n stijging moeiteloos te kunnen opvangen. Een meerderheid van 57 procent geeft daarentegen aan wel problemen te verwachten. Zo zegt 35 procent dat zij hierdoor moeten bezuinigen op andere uitgaven. 22 procent zegt zelfs dat het helemaal niet lukt om meer voor brandstof of energie te betalen.

Bekijk in deze video de verwachting van UnitedConsumers over hoe de brandstofprijzen zich zullen ontwikkelen:

0:35 Benzineprijs blijft de komende tijd stijgen door conflict met Iran

Helft wil Gronings gasveld heropenen

De zorgen leiden ook tot hernieuwde discussie over het Groningse gasveld. 51 procent van de respondenten vindt dat het veld weer open moet, ook al zal dat niet direct verlichting brengen en kost het tijd om de productie op te starten. 41 procent is tegen.

In Groningen zelf is de weerstand groot: 65 procent is tegen heropening. Landelijk zijn vooral kiezers van PVV (66 procent), VVD (73 procent), CDA (53 procent), JA21 (79 procent) en FVD (79 procent) vóór. Achterbannen van D66 (34 procent vóór) en GL-PvdA (26 procent vóór) zijn juist in meerderheid tegen.

Ook andere mogelijke maatregelen worden breed gesteund. Slechts 4 procent vindt dat de overheid niets moet doen. De meest gesteunde maatregelen zijn onder meer het tijdelijk verlagen van de accijnzen op brandstof (52 procent), ook al zou dat een gat in de overheidsbegroting opleveren. 49 procent pleit voor verdere verlaging van de energiebelastingen en 48 procent wil het prijsplafond op gas en stroom terugbrengen. Ook tijdelijke compensatie voor lage en middeninkomens krijgt steun van 40 procent.