Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Meeste Nederlanders komen in knel bij verwachte prijsstijging energie en brandstof

Panel

Vandaag, 17:15

Link gekopieerd

De onrust rond Iran dreigt voelbaar te worden in de Nederlandse portemonnee. Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders denkt in de knel te komen als energie- en brandstofprijzen met 10 tot 20 procent stijgen.

Olieprijzen zijn de afgelopen dagen flink opgelopen door vrees voor verstoringen in het Midden-Oosten, onder meer rond de Straat van Hormuz. Ook de Europese gasprijs reageerde met een stijging, omdat handelaren rekening houden met onzekerheid en mogelijke leveringsproblemen. Nadat Qatar maandag besloot de gasproductie tijdelijk stil te leggen, schoot de gasprijs met bijna 50 procent omhoog.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Wat betekent dat voor Nederland? Hogere olieprijzen vertalen zich meestal in duurdere benzine en diesel. Een stijgende gasprijs kan later vooral doorwerken in energierekeningen. Het is duidelijk een zorg voor veel huishoudens: slechts 39 procent van de 2.278 deelnemers zegt zo'n stijging moeiteloos te kunnen opvangen. Een meerderheid van 57 procent geeft daarentegen aan wel problemen te verwachten. Zo zegt 35 procent dat zij hierdoor moeten bezuinigen op andere uitgaven. 22 procent zegt zelfs dat het helemaal niet lukt om meer voor brandstof of energie te betalen.

Bekijk in deze video de verwachting van UnitedConsumers over hoe de brandstofprijzen zich zullen ontwikkelen:

Benzineprijs blijft de komende tijd stijgen door conflict met Iran
0:35

Benzineprijs blijft de komende tijd stijgen door conflict met Iran

Helft wil Gronings gasveld heropenen

De zorgen leiden ook tot hernieuwde discussie over het Groningse gasveld. 51 procent van de respondenten vindt dat het veld weer open moet, ook al zal dat niet direct verlichting brengen en kost het tijd om de productie op te starten. 41 procent is tegen.

In Groningen zelf is de weerstand groot: 65 procent is tegen heropening. Landelijk zijn vooral kiezers van PVV (66 procent), VVD (73 procent), CDA (53 procent), JA21 (79 procent) en FVD (79 procent) vóór. Achterbannen van D66 (34 procent vóór) en GL-PvdA (26 procent vóór) zijn juist in meerderheid tegen.

Ook andere mogelijke maatregelen worden breed gesteund. Slechts 4 procent vindt dat de overheid niets moet doen. De meest gesteunde maatregelen zijn onder meer het tijdelijk verlagen van de accijnzen op brandstof (52 procent), ook al zou dat een gat in de overheidsbegroting opleveren. 49 procent pleit voor verdere verlaging van de energiebelastingen en 48 procent wil het prijsplafond op gas en stroom terugbrengen. Ook tijdelijke compensatie voor lage en middeninkomens krijgt steun van 40 procent.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Gasprijs schiet 25 procent omhoog door onrust na aanvallen op Iran
Gasprijs schiet 25 procent omhoog door onrust na aanvallen op Iran
George zit met gezin vast in Dubai: 'Het is echt een Titanic-gevoel'
George zit met gezin vast in Dubai: 'Het is echt een Titanic-gevoel'
Extra kosten voor gestrande pakketreizigers Midden-Oosten vergoed via fonds
Extra kosten voor gestrande pakketreizigers Midden-Oosten vergoed via fonds
Iran bevestigt: Ayatollah Khamenei gedood, land dreigt met 'harde wraak'
Iran bevestigt: Ayatollah Khamenei gedood, land dreigt met 'harde wraak'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.