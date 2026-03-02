Extra kosten voor gestrande pakketreizigers Midden-Oosten vergoed via fonds

Pakketreizigers die zijn gestrand in het Midden-Oosten door het gewapende conflict daar, krijgen de extra kosten die zij moeten maken vergoed. Dat heeft het Calamiteitenfonds zondag bekendgemaakt. De situatie in de regio is bestempeld als 'calamiteit'.

Het gaat om reizigers die een vlucht en accommodatie boekten bij een bij het fonds aangesloten reisorganisatie, zoals TUI. Als zij gestrand zijn, zijn zij aangewezen op een langer verblijf in een hotel. Ook het later ophalen van reizigers brengt extra kosten met zich mee. Die kosten worden vergoed door het fonds.

Duizenden reizigers

De regeling geldt voor mensen die met hun pakketreis in het gebied verbleven en vastzitten. Ook reizigers die bijvoorbeeld een pakketreis naar het Verre Oosten hadden geboekt, maar vast kwamen te zitten door een tussenlanding in het Midden-Oosten, vallen onder de regeling. Mogelijk gaat het om duizenden reizigers.

Het geld in het Calamiteitenfonds wordt opgebracht door reizigers zelf, via een eenmalige bijdrage bij het boeken van een reis. Een onafhankelijke commissie bepaalt per situatie of er sprake is van een calamiteit.

Vanwege de veiligheid van reizigers ligt de commerciële luchtvaart in het Midden-Oosten grotendeels stil:

0:38 Meerdere Nederlanders gestrand in golfstaten door aanval op Iran

Code rood

Iran werd zaterdag aangevallen door de Verenigde Staten en Israël, waarbij volgens de Iraanse autoriteiten leider Ali Khamenei om het leven kwam. Iran voert sindsdien vergeldingsaanvallen uit op doelen in de regio, waaronder Israël en meerdere Golfstaten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom dit weekend reisadviezen aangescherpt. Voor Irak, Israël, Libanon, Bahrein en de Palestijnse gebieden geldt code rood. In veel andere landen in de regio is het reisadvies oranje.

In meerdere landen is het luchtruim gesloten als gevolg van het conflict. Daardoor zijn evacuaties in veel gevallen nog niet mogelijk.