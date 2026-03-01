Nederlandse Iraniërs massaal de straat op na dood Khamenei

In meerdere steden in Nederland zijn Nederlandse Iraniërs de straat op gegaan om de dood van ayatollah Ali Khamenei en andere prominenten van zijn regime te vieren. Zowel op de Dam in Amsterdam als bij de Iraanse ambassade in Den Haag wordt gedanst en met vlaggen gezwaaid.

In Amsterdam dragen sommige aanwezigen protestborden met teksten als 'No more Islam for Iran' en 'Make Iran Great Again', een verwijzing naar de slogan 'Make America Great Again' van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook zijn er Nederlandse en Israëlische vlaggen te zien. In totaal zijn er honderden mensen aanwezig.

Lees ook: Iraans-Nederlandse Soli blij met aanvallen in Iran: 'Hoop op vrijheid' Iraans-Nederlandse Soli blij met aanvallen in Iran: 'Hoop op vrijheid'

Ook in Den Haag is de sfeer uitbundig. Het Iraanse volkslied klinkt en er is een metersgrote Iraanse vlag uitgerold. Daarnaast zijn veel oude Iraanse vlaggen zichtbaar, uit de periode van vóór de Islamitische Republiek. Bij de ambassade is een afgezette ruimte ingericht waar mensen samenkomen.