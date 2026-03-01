Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlandse Iraniërs massaal de straat op na dood Khamenei

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 15:55

Link gekopieerd

In meerdere steden in Nederland zijn Nederlandse Iraniërs de straat op gegaan om de dood van ayatollah Ali Khamenei en andere prominenten van zijn regime te vieren. Zowel op de Dam in Amsterdam als bij de Iraanse ambassade in Den Haag wordt gedanst en met vlaggen gezwaaid.

In Amsterdam dragen sommige aanwezigen protestborden met teksten als 'No more Islam for Iran' en 'Make Iran Great Again', een verwijzing naar de slogan 'Make America Great Again' van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook zijn er Nederlandse en Israëlische vlaggen te zien. In totaal zijn er honderden mensen aanwezig.

Lees ook: Iraans-Nederlandse Soli blij met aanvallen in Iran: 'Hoop op vrijheid'

Iraans-Nederlandse Soli blij met aanvallen in Iran: 'Hoop op vrijheid'
Iraans-Nederlandse Soli blij met aanvallen in Iran: 'Hoop op vrijheid'

Ook in Den Haag is de sfeer uitbundig. Het Iraanse volkslied klinkt en er is een metersgrote Iraanse vlag uitgerold. Daarnaast zijn veel oude Iraanse vlaggen zichtbaar, uit de periode van vóór de Islamitische Republiek. Bij de ambassade is een afgezette ruimte ingericht waar mensen samenkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

VS en Israël vallen Iran aan: BuZa krijgt honderden telefoontjes van Nederlanders
VS en Israël vallen Iran aan: BuZa krijgt honderden telefoontjes van Nederlanders
Ook in Nederland vieren Iraniërs feest om dood Soleimani
Ook in Nederland vieren Iraniërs feest om dood Soleimani

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.