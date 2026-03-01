Iran bevestigt: Ayatollah Khamenei gedood, land dreigt met 'harde wraak'

Na eerdere geruchten dat ayatollah Khamenei gedood zou zijn bij Israëlische en Amerikaanse aanvallen, bevestigt nu ook Iran de dood van de hoogste religieuze en politieke leider van het land. Volgens staatsmedia, waaronder Tasnim, kwam hij zaterdagochtend om het leven in zijn kantoor. "De opperste leider van de islamitische revolutie van Iran is als martelaar gestorven", schrijft het Iraanse persbureau.

Persbureau Fars meldt dat de regering 40 dagen nationale rouw heeft afgekondigd. Ook Ali Shamkhani, een naaste adviseur van Khamenei, en Mohammad Pakpour, de commandant van de Revolutionaire Garde, en verschillende familieleden van Khamenei zouden zijn omgekomen.

Hart van Nederland sprak zaterdgaochtend met Soli, die familie in Iran niet kan bereiken. Bekijk de onderstaande video voor het interview:

2:24 Soli heeft familie wonen in Iran, maar kan ze niet bereiken

Iran zweert wraak na dood Khamenei

De Revolutionaire Garde kondigt harde vergelding aan. "De moordenaars van de imam van de natie zullen niet ontsnappen aan een harde, beslissende en afschrikwekkende straf", staat in een verklaring. De elite-eenheid spreekt over "de meest meedogenloze offensieve operatie in de geschiedenis van de Iraanse strijdkrachten" die over "enkele ogenblikken" zou beginnen, gericht op "bezette gebieden en Amerikaanse bases".

Wereldleiders reageren verdeeld op het nieuws. De Australische premier Anthony Albanese zei: "Khamenei was verantwoordelijk voor het ballistische raket- en nucleaire programma van het regime, de steun aan gewapende groeperingen en de brute daden van geweld en intimidatie tegen zijn eigen volk." Hij voegde eraan toe: "Zijn overlijden zal niet betreurd worden." China riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om verdere escalatie te voorkomen.

Duizenden op straat, explosies in regio

In Teheran kwamen duizenden mensen bijeen op het Enghelab-plein. Veel aanwezigen droegen zwart en hielden portretten van Khamenei omhoog, meldt AFP. Er werd gescandeerd: "Dood aan Amerika!" en "Dood aan Israël!" Volgens Al Jazeera zijn er ook meldingen van vieringen en vuurwerk in de hoofdstad.

Op meerdere plekken in Nederland werd de dood van Khamenei juist gevierd (zie bovenstaande beelden). Onder andere in Den Haag, in Apeldoorn en in het centrum van Groningen-stad gingen Iraniers en sympahtisanten de straat op met vlaggen om feest te vieren en te dansen.

Het feest werd zondagochtend en -middag hervat. Onder meer op het Malieveld staan tientallen mensen met Iraanse en Israëlische vlaggen te dansen op muziek.

Nog explosies te horen

De strijd in het Midden-Oosten houdt aan. In Dubai, Manama en Doha werden explosies gehoord. In Jeruzalem ging het luchtalarm af na meldingen van nieuwe Iraanse raketlanceringen. In Dubai raakten twee mensen gewond toen neergehaalde drones puin op huizen lieten vallen. Ook woongebouwen in Bahrein en meerdere vliegvelden in de regio zijn geraakt.