KLM schrapt nog minimaal een halve week vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam

KLM vliegt tot en met donderdag 5 maart niet op Dubai, Riyad en Dammam vanwege de aanvallen op Iran en de vergeldingsacties die daarop volgden. Daardoor zitten veel reizigers voorlopig vast in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

KLM neemt voorlopig de hotelkosten van gestrande passagiers voor haar rekening, laat de maatschappij zondag weten. Reizigers van wie de vlucht is geannuleerd, zijn geïnformeerd. “Zodra het mogelijk is, worden zij omgeboekt. We blijven de situatie nauwlettend volgen”, aldus een woordvoerster. Ook wordt gekeken of reizigers en bemanningsleden die momenteel in Dubai verblijven eerder naar Nederland kunnen terugkeren, maar daarover is nog niets concreets te melden.

Hart van Nederland sprak zaterdagochtend met Soli, die familie in Iran niet kan bereiken. Bekijk de onderstaande video voor het interview:

Meerdere vluchten

Hoeveel mensen precies worden getroffen, kan KLM niet zeggen. Door de maatregel vallen de komende dagen acht retourvluchten uit. In totaal gaat het om honderden passagiers per toestel, al is niet bekend of alle vluchten volledig waren volgeboekt.

Zaterdag kondigde KLM al aan het luchtruim van Iran, Irak, Israël en meerdere landen rond de Perzische Golf voorlopig te mijden. Daardoor vielen eerder ook vluchten naar onder meer Tel Aviv uit. Daarnaast meldde KLM dat een toestel in Dubai was gestrand. Zondag gingen zowel een vlucht van Dubai naar Nederland als een vlucht van Amsterdam naar Riyad en Dammam niet door.

Luchtruim gesloten

De extra maatregelen hebben geen gevolgen voor andere KLM-bestemmingen, zoals Oost-Azië. Die vluchten gingen al via een noordelijkere route en hoeven niet extra om te vliegen.

Ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten in het Midden-Oosten geannuleerd. Zondag bleef een groot deel van het luchtruim in de regio gesloten. Meerdere grote luchthavens, waaronder Dubai, Abu Dhabi en Doha, waren tijdelijk dicht of sterk beperkt geopend door de luchtaanvallen.