Nederlanders vast in de Golfstaten: 'Komen geen steek verder'

Vandaag, 10:02 - Update: 2 uur geleden

Veel Nederlandse vakantiegangers die vanuit Azië terugreizen, zijn gestrand in buurlanden van Iran na de aanvallen van zaterdag. Qatar en bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten zijn populaire overstaplanden, maar werden zondag voor sommigen noodgedwongen een eindbestemming. De Nederlanders die Hart van Nederland sprak, zeggen nauwelijks informatie te krijgen over hoe ze verder moeten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het contactcenter opgeschaald om meer mensen te kunnen helpen.

Brigitte Schippers was vanuit India onderweg naar Istanbul in Turkije, om daarna door te reizen naar Nederland. "De piloot riep ter hoogte van de Verenigde Arabische Emiraten bij Sharjah om dat we de reis gingen afbreken en dat we in Sharjah zouden landen." Eenmaal uit het vliegtuig zijn reizigers ondergebracht in een grote hal, waar ze eten, drinken en dekens kregen. "Uiteindelijk zijn we ondergebracht in hotels. We hebben hier wel een goede nacht gehad."

Onveilig voelen

Gerard Peters was na een vakantie in Thailand onderweg naar huis en strandde in Doha, in Qatar. "We vlogen bij Koeweit, toen we ineens een bocht naar rechts maakten. Ik dacht nog hier klopt iets niet." Volgens de autoriteiten was het niet veilig om daar te vliegen, dus werd ook zijn toestel omgedraaid. Rond middernacht lokale tijd hoorde hij buiten doffe klappen. In de Verenigde Arabische Emiraten gaan ook berichten rond over een aanval op een vliegveld.

Wanneer Gerard en Brigitte weer naar Nederland kunnen, is onduidelijk. Beiden zeggen ter plekke weinig informatie te krijgen. Ze krijgen het advies om zelf het nieuws in de gaten te houden. "De reisverzekering kan er niks aan doen, terreurdaden of oorlog valt er niet onder. De Nederlandse ambassade kan ook niet veel betekenen", aldus Brigitte. "We voelen ons hier onveilig. We willen heel graag naar huis."

De KLM-vlucht van Dubai naar Nederland gaat ook zondag niet door, net als zaterdag. KLM vliegt momenteel niet door het luchtruim rond Iran. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het contactcenter opgeschaald om meer Nederlanders te woord te staan. Veel Nederlandse ambassades, waaronder die in Jordanië, Koeweit en Iran, blijven dicht.

Door Jamie van Velzen

© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.