Ruim duizend telefoontjes binnen bij BuZa over situatie Midden Oosten

Vandaag, 13:49 - Update: 54 minuten geleden

Waar het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag nog een paar honderd telefoontjes kreeg van Nederlanders uit het Midden-Oosten, zijn dat er inmiddels duizend geworden. Het gaat om informatieverzoeken rondom de mogelijkheden om te vertrekken en wat de veiligheidssituatie is ter plaatse.

De situatie in de regio is gespannen en onzeker, ziet Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft het contactcentrum om die reden ook opgeschaald, om zo meer mensen van informatie te kunnen voorzien. Veel mensen maken zich zorgen over hun veiligheid in een land waar ze zitten.

Wanneer er weer vluchten naar Nederland komen, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

