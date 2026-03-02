George zit met gezin vast in Dubai: 'Het is echt een Titanic-gevoel'

Wat een ontspannen familievakantie naar Dubai had moeten zijn, veranderde afgelopen weekend in een nachtmerrie voor George Deswijzen en zijn gezin. Zij zochten dekking nadat een Iraanse drone pal voor hun neus insloeg bij een van de meest iconische hotels van Dubai. Het gezin kan geen kant op, vertelt George maandag in de 538 Ochtendshow. "We willen heel graag terug naar huis. Vanochtend hoorden we weer vijf knallen van de luchtafweer boven het hotel. Ons oudste kind maakt zich heel veel zorgen."

George arriveerde donderdag met zijn gezin in Dubai. "Toen was er nog niets aan het handje, tot eergisteren. We lagen in het zwembad en we hoorden opeens knallen. Ik moest denken aan een straaljager, wanneer die supersonisch gaat."

Hij had al snel in de gaten dat het foute boel was, maar niet iedereen leek dat door te hebben. "We zagen de pluimen boven ons, maar iedereen bleef gewoon in het zwembad", vertelt George. Even bleef het rustig. "Maar opeens zagen we stukken van de raket naar beneden komen die in dat eerste hotel zijn beland, waar daarna ook brand is uitgebroken."

Drone-inslag

Een adequate reactie op de gebeurtenissen bleef echter nog altijd uit, vervolgt George. Ook bij het hotelpersoneel. "Geen zorgen, we hebben alles onder controle, dat is een beetje de boodschap hier in Dubai." Hij omschrijft het als een 'Titanic-gevoel': "De violen blijven doorspelen, maar het schip is aan het zinken."

Pas om half één 's nachts lijkt de ernst van de situatie enigszins te zijn doorgedrongen. "We kregen een alert, zoals wij ook kennen met NL-Alert. Ik ben halsoverkop naar beneden gerend." Daar werd op dat moment nog volop feestgevierd, tot zijn grote verbazing.

Nog geen drie minuten later ging het mis. George was naar buiten gelopen en stond vlak bij het befaamde Burj Al Arab-hotel, toen hij boven zijn hoofd het doffe gebrom van een inkomende drone hoorde. "En die slaat me toch op 300 meter hier voor mijn neus in dat hotel. Toen was er wel paniek en chaos." Geschrokken, maar vastbesloten, keerde hij terug naar zijn hotel.

Benieuwd hoe George zijn gezin in veiligheid wist te brengen? Bekijk dan de video hierboven.