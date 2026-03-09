Tanken onder de 2 euro? Op deze plekken in Nederland kan het nog

Geld
Vandaag, 12:59
Je kunt er niet meer omheen: de brandstofprijzen blijven stijgen en lijken langzaam richting een nieuw record te gaan. Automobilisten gaan dinsdag aan de pomp voelen dat de olieprijs tot boven de 100 dollar per vat is gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers. Toch zijn er nog plekken waar je nu nog relatief 'goedkoop' kunt tanken.
Brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers voorziet dat er een flinke prijsstijging zal komen, zegt hij maandag. "Dan zullen automobilisten de eerste effecten van de grote veranderingen gaan merken", aldus de deskundige. Grote oliemaatschappijen rekenen namelijk de stijgende olieprijzen door in de brandstofprijzen.
De prijzen lopen al gauw op tot meer dan 2 euro per liter. Hieronder kun je zien waar je tóch nog minder dan die 2 euro per liter benzine betaalt.
Prijs per liter benzine
Tankstation
€ 1.959
AVIA XPress Gendt (Gelderland)
€ 1.978
Heinen Brandstoffen De Heurne (Gelderland)
€ 1.979
Fieten Olie Venray (Limburg)
€ 1.979
Texaco Hulst (Zeeland)
€ 1.989
Esso Diever (Drenthe)
€ 1.989
Fieten Olie Oosterwolde (Friesland)
€ 1.989
Fieten Olie Diever (Drenthe)
€ 1.989
TinQ Oosterwolde (Friesland)
€ 1.989
Fieten Olie Oldambt (Groningen)
€ 1.989
Fieten Olie Hengelo (Overijssel)
€ 1.997
Tamoil Express Steenwijk (Overijssel)
€ 1.998
T Xpress Sneek (Friesland)
€ 1.998
Fieten Olie Winschoten (Groningen)
€ 1.999
Tango Winschoten (Groningen)
€ 1.999
Fieten Olie Steenwijk (Overijssel)
€ 1.999
TinQ Koewacht (Zeeland)
€ 1.999
Kreuze tanken & wassen Steenwijk (Overijssel)
€ 1.999
Kreuze tanken & wassen Frederiksoord (Drenthe)
€ 1.999
Tango Steenwijk (Overijssel)
Maandag in de Ochtendshow van Radio 538 werd er besproken waar je het goedkoopste benzine kunt tanken. Zie in de onderstaande video:
De dieselprijs is afgelopen vrijdag gestegen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Het is nu duurder om diesel te tanken dan benzine, terwijl dat doorgaans andersom is. Toch zijn er nog een paar plekken in Nederland waar je diesel voor minder dan 2 euro per liter kunt krijgen:
Prijs per liter diesel
Tankstation
€ 1.959
Tamoil Nieuwe Tonge (Zuid-Holland)
€ 1.999
AVIA Xpress Gendt (Gelderland)
