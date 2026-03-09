Volg Hart van Nederland
Tanken onder de 2 euro? Op deze plekken in Nederland kan het nog

Geld

Vandaag, 12:59

Je kunt er niet meer omheen: de brandstofprijzen blijven stijgen en lijken langzaam richting een nieuw record te gaan. Automobilisten gaan dinsdag aan de pomp voelen dat de olieprijs tot boven de 100 dollar per vat is gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers. Toch zijn er nog plekken waar je nu nog relatief 'goedkoop' kunt tanken.

Brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers voorziet dat er een flinke prijsstijging zal komen, zegt hij maandag. "Dan zullen automobilisten de eerste effecten van de grote veranderingen gaan merken", aldus de deskundige. Grote oliemaatschappijen rekenen namelijk de stijgende olieprijzen door in de brandstofprijzen.

De prijzen lopen al gauw op tot meer dan 2 euro per liter. Hieronder kun je zien waar je tóch nog minder dan die 2 euro per liter benzine betaalt.

Prijs per liter benzine

Tankstation

€ 1.959

AVIA XPress Gendt (Gelderland)

€ 1.978

Heinen Brandstoffen De Heurne (Gelderland)

€ 1.979

Fieten Olie Venray (Limburg)

€ 1.979

Texaco Hulst (Zeeland)

€ 1.989

Esso Diever (Drenthe)

€ 1.989

Fieten Olie Oosterwolde (Friesland)

€ 1.989

Fieten Olie Diever (Drenthe)

€ 1.989

TinQ Oosterwolde (Friesland)

€ 1.989

Fieten Olie Oldambt (Groningen)

€ 1.989

Fieten Olie Hengelo (Overijssel)

€ 1.997

Tamoil Express Steenwijk (Overijssel)

€ 1.998

T Xpress Sneek (Friesland)

€ 1.998

Fieten Olie Winschoten (Groningen)

€ 1.999

Tango Winschoten (Groningen)

€ 1.999

Fieten Olie Steenwijk (Overijssel)

€ 1.999

TinQ Koewacht (Zeeland)

€ 1.999

Kreuze tanken & wassen Steenwijk (Overijssel)

€ 1.999

Kreuze tanken & wassen Frederiksoord (Drenthe)

€ 1.999

Tango Steenwijk (Overijssel)

Waar kan je het goedkoopste benzine tanken?
De dieselprijs is afgelopen vrijdag gestegen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Het is nu duurder om diesel te tanken dan benzine, terwijl dat doorgaans andersom is. Toch zijn er nog een paar plekken in Nederland waar je diesel voor minder dan 2 euro per liter kunt krijgen:

Prijs per liter diesel

Tankstation

€ 1.959

Tamoil Nieuwe Tonge (Zuid-Holland)

€ 1.999

AVIA Xpress Gendt (Gelderland)

Door Redactie Hart van Nederland

