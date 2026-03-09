Tanken onder de 2 euro? Op deze plekken in Nederland kan het nog

Je kunt er niet meer omheen: de brandstofprijzen blijven stijgen en lijken langzaam richting een nieuw record te gaan. Automobilisten gaan dinsdag aan de pomp voelen dat de olieprijs tot boven de 100 dollar per vat is gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten, meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers. Toch zijn er nog plekken waar je nu nog relatief 'goedkoop' kunt tanken.

Brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers voorziet dat er een flinke prijsstijging zal komen, zegt hij maandag. "Dan zullen automobilisten de eerste effecten van de grote veranderingen gaan merken", aldus de deskundige. Grote oliemaatschappijen rekenen namelijk de stijgende olieprijzen door in de brandstofprijzen.

De prijzen lopen al gauw op tot meer dan 2 euro per liter. Hieronder kun je zien waar je tóch nog minder dan die 2 euro per liter benzine betaalt.

Prijs per liter benzine Tankstation € 1.959 AVIA XPress Gendt (Gelderland) € 1.978 Heinen Brandstoffen De Heurne (Gelderland) € 1.979 Fieten Olie Venray (Limburg) € 1.979 Texaco Hulst (Zeeland) € 1.989 Esso Diever (Drenthe) € 1.989 Fieten Olie Oosterwolde (Friesland) € 1.989 Fieten Olie Diever (Drenthe) € 1.989 TinQ Oosterwolde (Friesland) € 1.989 Fieten Olie Oldambt (Groningen) € 1.989 Fieten Olie Hengelo (Overijssel) € 1.997 Tamoil Express Steenwijk (Overijssel) € 1.998 T Xpress Sneek (Friesland) € 1.998 Fieten Olie Winschoten (Groningen) € 1.999 Tango Winschoten (Groningen) € 1.999 Fieten Olie Steenwijk (Overijssel) € 1.999 TinQ Koewacht (Zeeland) € 1.999 Kreuze tanken & wassen Steenwijk (Overijssel) € 1.999 Kreuze tanken & wassen Frederiksoord (Drenthe) € 1.999 Tango Steenwijk (Overijssel)

Maandag in de Ochtendshow van Radio 538 werd er besproken waar je het goedkoopste benzine kunt tanken. Zie in de onderstaande video:

2:32 Waar kan je het goedkoopste benzine tanken?

De dieselprijs is afgelopen vrijdag gestegen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Het is nu duurder om diesel te tanken dan benzine, terwijl dat doorgaans andersom is. Toch zijn er nog een paar plekken in Nederland waar je diesel voor minder dan 2 euro per liter kunt krijgen: