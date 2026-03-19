Olieprijs stijgt verder, benzine en diesel worden opnieuw duurder

De olieprijzen zijn verder opgelopen na aanvallen op belangrijke energie-installaties in het Midden-Oosten. Raketten troffen onder andere de belangrijkste gasproductielocatie van Qatar. Aan de pomp in Nederland liepen de adviesprijzen voor benzine en diesel verder op.

Een vat Brentolie, de maatstaf voor prijzen voor olie uit het Midden-Oosten, steeg donderdagochtend ruim 5 procent in prijs tot zo'n 113 dollar per vat. In Nederland liep de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 op tot 2,541 euro. Dat is 1 cent meer dan een dag eerder.

De prijs voor diesel liep met bijna 5 cent op tot 2,568 euro, aldus consumentenorganisatie UnitedConsumers. Van die laatste brandstof zijn veel ondernemers afhankelijk voor bijvoorbeeld het vervoer van spullen.

Nederlanders trekken massaal naar België om te tanken door de hoge brandstofprijzen in Nederland. Bij onze zuiderburen liggen de accijnzen een stuk lager:

Sinds het begin van de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran zijn de energieprijzen hard opgelopen. Iran blokkeert de Straat van Hormuz voor de meeste scheepvaart, terwijl via die zeestraat ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie en lng wordt vervoerd. Ook valt Iran olie- en gasinstallaties in andere Golfstaten aan.