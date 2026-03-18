Belgische politie neemt maatregelen om tanktoerisme tegen te gaan

Vandaag, 13:45

De politie van het Belgische Lanaken-Maasmechelen gaat in Maasmechelen ingrijpen vanwege verkeershinder die volgens de politie wordt veroorzaakt door tanktoerisme. Het gaat vooral om vrachtwagens die niet meer langs de snelweg tanken, maar op een industrieterrein in Maasmechelen. Personenauto's die de grens oversteken om te tanken, vormen volgens de politie niet het grootste probleem.

Door de vrachtwagens ontstonden de afgelopen dagen lange files op onder meer de rechterrijstrook van de E314. De lokale politie gaat nu een bufferzone voor (internationale) vrachtwagens inrichten. Die moet voorkomen dat vrachtwagens zich blijven ophopen op de wegen rond het industrieterrein. Op drukke tijden gaat de politie de instroom van het verkeer naar het industrieterrein ontraden en omleidingen aangeven.

Met deze maatregel wil de politie Lanaken-Maasmechelen voorkomen dat de wegpolitie de afrit vanuit Nederland permanent afsluit, zoals nu wordt overwogen.

Door de geëxplodeerde brandstofprijzen trekken Nederlandse 'tanktoeristen' massaal de grens over om hun tank te vullen bij onze zuiderburen:

Brandstofprijzen blijven maar stijgen: massaal de grens over om te tanken
2:21

Brandstofprijzen blijven maar stijgen: massaal de grens over om te tanken

Stuk goedkoper dan in Nederland

De accijnzen op brandstof liggen in België een stuk lager, waardoor een volle tank in sommige gevallen tot wel de helft goedkoper kan zijn dan in Nederland.

De verwachting is ook niet dat de brandstofprijzen in ons land snel zullen gaan dalen. De landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel zijn woensdag namelijk weer omhoog gegaan. Nu staat de adviesprijs voor Euro95 op 2,528 euro, tegen 2,508 euro een dag eerder.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Brandstofprijzen schieten opnieuw omhoog: tanken weer duurder
Brandstofprijzen schieten opnieuw omhoog: tanken weer duurder
Burgemeester dolblij: Belgische stad Herentals ineens bekend bij tanktoeristen
Burgemeester dolblij: Belgische stad Herentals ineens bekend bij tanktoeristen

