Brandstofprijzen schieten opnieuw omhoog: tanken weer duurder

Autorijden wordt opnieuw duurder. De landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel zijn woensdag weer omhoog gegaan, meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers, die de prijzen van grote oliemaatschappijen volgt. Eerder werd dinsdag al een nieuw record bereikt voor Euro95, met een prijs boven de 2,50 euro per liter.

Nu staat de adviesprijs voor Euro95 op 2,528 euro, tegen 2,508 euro een dag eerder. De prijs voor diesel is nu 2,516 euro, tegen 2,486 euro op dinsdag. Daarmee is diesel ook weer tot boven de 2,50 euro gestegen. Begin vorige week werd dat niveau voor het eerst doorbroken door diesel. Maar daarna zakte die prijs weer wat terug.

Oorlog Midden-Oosten

De prijzen aan de pomp zijn fors gestegen als gevolg van de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor Euro95 stond voor het uitbreken van de oorlog op 2,28 euro en die voor diesel op 2,09 euro. De adviesprijzen gelden doorgaans alleen langs de snelweg. Bij tankstations elders is tanken vaak goedkoper.

Niet alleen automobilisten worden geraakt door de hoge prijzen aan de pomp. Ook bij kottervissers staat het water aan de lippen:

Olieprijzen omlaag

Mogelijk komt er wel enige verlichting voor automobilisten, want de olieprijzen gingen woensdagochtend flink omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent minder op 92,31 dollar en Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 100,64 dollar per vat.

Irak heeft een deal getekend met de Koerdische autoriteiten om de olie-export via Turkije te hervatten waardoor de Straat van Hormuz omzeild kan worden. Die Iraakse olie gaat dan via een pijpleiding naar de Turkse stad Ceyhan om vanuit daar geëxporteerd te kunnen worden.