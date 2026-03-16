Benzineprijs richting 2,50 euro: 'Er worden nog geen maatregelen genomen'

De adviesprijs voor een liter Euro95 kan dinsdag boven de 2,50 euro uitkomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt brandstofexpert Derk Foolen van consumentencollectief UnitedConsumers. Op dit moment staat de landelijke adviesprijs voor Euro95 van de grote oliemaatschappijen op 2,486 euro per liter.

"Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar de kans is groot dat we de 2,50 euro halen", aldus Foolen. Daarmee zou de adviesprijs voor benzine het hoogste niveau ooit kunnen bereiken. Het huidige record staat op 2,505 euro per liter en werd bereikt in juni 2022.

Geen overhaaste beslissingen

Maandag stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer met mogelijke maatregelen om de impact van de stijgende benzineprijzen te beperken. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans wil echter geen overhaaste besluiten nemen. Dat zei hij maandagochtend in Goedemorgen Nederland. "Je kunt nu een maatregel nemen die heel veel kost en zeggen dat die over een maand ingaat, maar dan kan de situatie alweer helemaal anders zijn."

Dinsdag worden de landelijke adviesprijzen opnieuw aangepast. De olieprijzen stijgen maandag, wat mogelijk wordt doorberekend in de brandstofprijzen voor automobilisten. Voor het uitbreken van het conflict lag de adviesprijs voor benzine nog rond de 2,28 euro per liter.

De adviesprijs voor een liter diesel ligt momenteel op 2,472 euro. Vorige week dinsdag steeg die prijs voor het eerst tot boven de 2,50 euro, waarna de prijs weer iets daalde.

Met al die dure prijzen wil je toch graag weten waar je het goedkoopst kan tanken.