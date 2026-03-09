7 op 10 bezuinigen nu al door dure benzine: de populairste manieren

De stijgende brandstofprijzen hebben er bij veel huishoudens flink ingehakt. Uit onderzoek onder 2.179 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 71 procent van de Nederlanders in de afgelopen week al heeft moeten bezuinigen vanwege de duurdere benzine en diesel.

Voor een deel van de mensen is het zelfs lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. In totaal zegt 35 procent echt moeite te hebben om rond te komen door de hogere brandstofprijzen. Daarvan zegt 7 procent dat het helemaal niet lukt om rond te komen.

Waarop bezuinigen Nederlanders door dure brandstof?

De eerste plek waar veel mensen snijden in hun uitgaven is de supermarkt. Een derde van de Nederlanders (34 procent) zegt minder of goedkopere boodschappen te doen. Sla de reclamefolders er dus nog eens extra op na.

Ook rijden veel mensen minder met de auto: 32 procent zegt zuiniger te rijden of ritten te schrappen. Zuiniger rijden kan al door minder snel op te trekken, meer afstand te houden waardoor je ook minder vaak hoeft te remmen, en door minder hard te rijden op de snelweg. Wie rustiger rijdt, kan ongemerkt behoorlijk wat brandstof besparen. Bij een rit van 50 kilometer verbruikt een gemiddelde benzineauto bij ongeveer 80 kilometer per uur zo'n 2,5 liter benzine. Rijd je 100 kilometer per uur, dan loopt dat op naar ongeveer 2,9 liter. Ga je 130 kilometer per uur rijden, dan stijgt het verbruik naar zo'n 3,6 liter. Dat betekent dat je op dezelfde afstand ruim een liter extra verbruikt als je 130 rijdt in plaats van 80, oftewel ruim 2 euro bij de huidige prijs.

Verder probeert 27 procent thuis energie te besparen door bijvoorbeeld de verwarming lager te zetten. 26 procent laat vaker uitjes schieten en 22 procent tankt inmiddels over de grens waar brandstof vaak goedkoper is. Daarnaast zegt ook nog eens 4 procent alvast een voorraad benzine, diesel of gas te hebben aangelegd, bijvoorbeeld in jerrycans, uit vrees dat de prijzen nog verder stijgen.