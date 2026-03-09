Gasprijs schiet wéér omhoog: plus 30 procent door oorlog Iran

De Europese gasprijs is maandag flink verder gestegen in navolging van de forse prijsstijging van olie. De onzekerheid over de duur van de oorlog in het Midden-Oosten blijft de energiemarkten flink opschudden.

Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs bij aanvang van de handel met 30 procent tot ongeveer 69 euro per megawattuur. De stijging volgt op een forse stijging van de olieprijs tot boven de 100 dollar per vat, nadat meer grote olieproducenten in het Midden-Oosten hun productie hebben teruggeschroefd.

Nederlanders maken zich zorgen over de Nederlandse gasprijzen, zoals te zien is in de video boven dit artikel.

Kwetsbare gasmarkt

Ook heeft Iran de Straat van Hormuz, een smalle zeestraat die normaal gesproken een vijfde van de wereldwijde olietransporten verwerkt, afgesloten. Dat heeft de prijzen van ruwe olie en aardgas flink opgedreven in combinatie met Iraanse aanvallen op belangrijke energie-infrastructuur in de regio.

De Europese gasmarkt is bijzonder kwetsbaar doordat de regio de winter achter zich laat met lege gasvoorraden. Dat betekent dat er deze zomer meer gas moet worden ingekocht om de voorraden aan te vullen.

Verhoogde contractprijzen

"De markt begint zich langzaam bewust te worden van de realiteit van langdurige verstoringen in de hele energieketen", waarschuwt Florence Schmit, energiestrateeg bij Rabobank. "We verwachten dat de verstoringen in de aanvoer ongeveer drie maanden zullen aanhouden."

De sterke stijging van de marktprijs voor gas leidt ook in Nederland tot hogere prijzen voor consumenten. Zo hebben veel energieleveranciers hun prijzen voor vaste contracten al verhoogd.